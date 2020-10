RIVM meldt ‘onjuist’ aantal positieve tests (10.211) vanwege eerdere vertraging

Het RIVM meldt zondag 10.211 positieve coronatests, maar niet al deze tests zijn ook van de afgelopen 24 uur. Zaterdag was er een storing bij de GGD’s, waardoor de cijfers van zaterdag niet volledig konden worden verwerkt. Het gemiddelde cijfer voor het weekend is een betere indicatie en dat is 9.440 per dag.



Zaterdag meldde het RIVM 8.669 nieuwe besmettingen en vertelde er toen bij dat een aanzienlijk aantal nog niet was verwerkt. De oorzaak was een storing bij de computersystemen van de GGD’s. Dat restant is nu dus bij de getallen voor vandaag opgeteld, waardoor we weer flink hoger uit lijken te komen.

Het goede nieuws is dus dat we dus eigenlijk al twee dagen weer onder de 10.000 nieuwe besmettingen per dag zitten. Het slechte nieuws is dat we nog dik boven de 9.400 zitten. Met getallen van deze orde zegt 500 besmettingen meer of minder volgens mij ook niet zoveel. In de dagen vlak voor we de 10.000 voor het eerst passeerden ging het ook vrij hard namelijk. Woensdag waren het er 8.764, donderdag 9.283 en vrijdag dus 10.007. De kans dat we de komende dagen wéér boven de 10.000 uitkomen lijkt mij dus aannemelijker dan dat we vanaf nu een daling zullen gaan zien.