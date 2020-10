Schandalig! Minister Van Ark verpakt afschalen ziekenhuiszorg als ‘nieuwe maatregelen voor beschikbaar houden acute zorg’

Door de snelle stijging van het aantal coronapatiënten komen ziekenhuizen in de knel. Er zal dus, vroeg of laat, zeer waarschijnlijk moeten worden afgeschaald. En we weten allemaal wat dat betekent. Maar in plaats van daar gewoon eerlijk over te zijn tuigt minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) liever een enorm lulverhaal op!

In plaats van het woordje ‘afschalen’ te gebruiken (want dat klinkt zo negatief) heeft propaganda- en marketingminister Van Ark het liever over “zorgen dat acute zorg en kritieke planbare zorg beschikbaar blijft”.

En in plaats van nou gewoon te erkennen dat afschalen betekent dat niet iedereen direct de hulp kan krijgen die men nodig heeft (en er dus misschien mensen zullen overlijden), zegt ze liever dat “de maatregelen waarborgen dat patiënten in alle regio’s in Nederland toegang tot dezelfde zorg hebben, van gelijke kwaliteit.” In de realiteit betekent dit gewoon dat die maatregelen, in het uiterste geval, waarborgen dat iedereen met dezelfde tekortkomingen zal worden geconfronteerd als ze aankloppen bij het ziekenhuis. Dat is de enige logische conclusie.

Je kunt dat ook zien aan de maatregelen die zijn afgesproken. Het LCSP bepaalt bijvoorbeeld hoeveel capaciteit er vrij moet worden gehouden voor COVID-patiënten, wat betekent dat andere patiënten straks mogelijk naast de pot piesen. En diverse zorgaanbieders en -verzekeraars gaan in beeld brengen welke zorg nog waar beschikbaar is (en dus ook welke straks niet meer beschikbaar is). Het bericht van de minister sluit daarna af met deze ‘geruststellende’ boodschap:

“De levering van acute zorg voor COVID- én niet-COVID-patiënten staat niet ter discussie. De inzet van de minister en van alle zorgverleners is erop gericht dat patiënten de best mogelijke zorg die zij nodig hebben ook blijven ontvangen.”

Als de ziekenhuizen dus straks overlopen en het ziekenhuispersoneel ziek thuiszit, waardoor de “best mogelijke zorg” is beperkt tot hooguit een doosje pijnstillers, dan houdt Van Ark dus in ieder geval haar woord. Goed ingedekt hoor! Oh, en de rest van niet-acuut zorgbehoevend Nederland heeft gewoon pech, maar dat is ook maar een detail.