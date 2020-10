Slechte dag voor de coronavaccins: herbesmetting geconstateerd, en ontwikkeling bij Johnson & Johnson stilgelegd

Vandaag is geen goede dag in de wereldwijde strijd tegen COVID-19. Het lijkt er namelijk opnieuw sterk op dat herbesmettingen van het virus gewoon mogelijk zijn. En ook is het testen bij één van de veelbelovende vaccins stilgegeld, omdat een proefpersoon ziek werd.

De pest erin dat Rutte vanavond opnieuw strenge maatregelen gaat aankondigen? Helemaal begrijpelijk. Maar behalve dat op korte termijn de maatschappij weer helemaal ontregeld gaat worden, lijkt ook op langere termijn veel minder licht aan het einde van de tunnel te gloren dan tot dusverre gedacht.

Want opnieuw is een geval van corona-herbesmetting bekendgeworden. Het begint er dus steeds sterker op te lijken dat mensen die COVID-19 oplopen niet per definitie immuun zijn. Het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet beschrijft de zaak van een Amerikaan die in één maand tijd maar liefst twee keer het coronavirus onder de leden heeft gehad. Het blad is niet positief over wat dit betekent:

“Volgens professor en hoofdonderzoeker Mark Pandori zijn nog heel veel zaken onbekend over het virus en de reactie van het immuunsysteem. ,,Maar dit toont wel aan dat een eerdere infectie niet noodzakelijk beschermt tegen toekomstige besmettingen”, aldus Pandori in het blad.”

Dit zou ook de ontwikkeling van vaccins wel eens ernstig kunnen beïnvloeden. Want is er een dosis dat mensen wél voldoende antilichamen, maar er geen risico op serieus ziek worden is? En die vraagt leidt naar farmaceut Johnson & Johnson, die de ontwikkeling van een vaccin hebben stilgelegd wegens een proefpersoon die ernstig ziek werd. Er moet eerst worden onderzocht of er een verband is met de deelname aan het vaccinatieprogramma, voordat kan worden verdergegaan met de ontwikkeling:

“Het farmaciebedrijf, waartoe ook het Nederlandse Janssen behoort, maakte bekend dat een proefpersoon onverwacht ziek is geworden, zo blijkt uit documenten die in bezit zijn van nieuwsmedium Stat News. Het bedrijf heeft een externe veiligheidscommissie gevraagd om onderzoek te doen of de ziekte te maken heeft met het toegediende vaccin.”

Dus mensen: buckle up. De weg naar het sein coronavrij is nog lang en bezaaid met grote keien. We zijn er nog lang niet, zoals ook de twee tegenslagen van vandaag nog maar eens pijnlijk duidelijk maken.