Staatssecretaris Blokhuis: ‘ouders hebben meer open houding nodig bij lhbti-gesprek met kind’

Nederlandse ouders blijken vaak de kennis te missen om met hun kinderen in gesprek te gaan over hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Volgens staatssecretaris Blokhuis hebben de ouders juist een meer open houding nodig om hierover te kunnen praten. Het wordt weer tijd voor zo’n super effectieve campagne!

De Nederlandse universiteiten zijn al jaren bezig met lhbti-thema’s zoals genderidentiteit en seksuele geaardheid. Om de haverklap komt er daar weer een nieuwe identiteit bij en moet er weer bewustwording worden gecreëerd voor iemand die zichzelf als transgender, non-binair of als een andere zelfverzonnen term ziet. Alleen is de rest van Nederland nog niet zover of hebben ze de memo nog niet ontvangen. Héél erg natuurlijk, dus wordt er weer een nieuwe campagne op touw gezet door Blokhuis!

De meeste ouders weten oppervlakkig namelijk wel wat ‘lhbti’ betekent, maar raken al snel de draad kwijt als het gaat over de definitie van ‘queer’, ‘non-binair’ of een andere onwetenschappelijke term die ze bij de UvA maar hebben geaccepteerd, uit angst voor een beschuldiging van discriminatie of ‘-fobie’. De hoop is natuurlijk dat ouders uiteindelijk een gesprek durven te beginnen om seksuele geaardheid en genderidentiteit bespreekbaar te maken en zo taboes, onzekerheid en schaamte weg te nemen. Maar ik vraag me af of dat niet puur wensdenken is.

Homo’s, lesbiennes of biseksuelen hebben het momenteel al niet makkelijk op dat vlak. En dat zal voor transgenders misschien nog wel véél moeilijker zijn, zelfs bij redelijk tolerante en open ouders. Maar als een kind begint over het zijn van ‘queer’ of ‘non-binair’ en dan ook nog met het verzoek komt om met ‘hen/hun/xij’ aangesproken te willen worden. Dan kan ik me echt wel voorstellen dat er veel ouders afhaken. Helemaal als het kind nog redelijk jong is en überhaupt z’n identiteit nog volop aan het ontwikkelen is.

Laat staatssecretaris Blokhuis eerst maar eens kijken naar hoe goed al die genderonzin wetenschappelijk gefundeerd is voor hij alle ouders straks naar bewustwordingskamp stuurt. We hebben het in het geval van transgenders maar (uit m’n hoofd) over 0,3 procent van de samenleving. De non-binairtjes en de queers zullen er niet heel veel meer zijn, dus ik vraag me überhaupt af of een hele campagne misschien niet een beetje teveel van het goeie is.