Telegraaf: bruine café’s verdwijnen door corona lockdown, volgend jaar blijven grote ketens over

Horeca-ondernemers hebben door dat het einde oefening is voor de kleine, bruine buurtcafé’s. Als ondernemers in deze sector willen overleven moeten ze op een heel andere manier te werk gaan. Het magische woord is ‘ketens.’

De Telegraaf bericht dat experts en ondernemers in de horeca tot de conclusie zijn gekomen dat ze niet langer kunnen afwachten en ‘hopen’ dat het beter wordt.

Dat het horecalandschap er volgend jaar heel anders uitziet, is een feit, zegt sectoreconoom Stef Driessen van ABN Amro. „Een flink aantal bruine cafés en nachtclubs zal voorgoed uit het straatbeeld verdwijnen, met leegstand tot gevolg. Tegelijkertijd zetten grote ketens, fastfoodrestaurants en bezorgrestaurants hun opmars door.”

‘Complotwappies’ roepen nu al een tijdlang dat het één van de grote doelen is van het establishment om het MKB weg te vagen en te vervangen met Grote Bedrijven. Dat kunnen multinationals zijn, maar ook nationale ketens.

Dit werd altijd weggelachen door de boven-ons-gestelden in de media en de politiek. Haha, gekkies! Dat willen ze echt niet!

Tot nu. Want nu geven ze het toe. Lees maar wat De Telegraaf stelt over het voordeel van zulke ketens:

De opkomst van ketens wordt al de ’Ver-Loetje-risering’ genoemd, naar het biefstukrestaurant dat werd overgenomen door een investeerder en dit voorjaar alweer de 21e vestiging opende. „Het Nederlandse landschap is nu enorm gefragmenteerd vergeleken met andere landen”, zegt Driessen. „Een grote speler kan de inkoopkosten per maaltijd omlaagbrengen en heeft een veel betere onderhandelingspositie tegenover de huurbaas en leveranciers. Ook voor banken is een investering in een keten veiliger.”

Ah ja, de stille macht achter de economie: de banken. Ook daar mogen we niets van zeggen.

Klopt helemaal wat Driessen zegt, dit is inderdaad wat banken willen. Maar hij vermeldt niet dat de politiek het ook graag zo ziet. Waarom? Omdat het veel gemakkelijker onderhandelen en praten is met ketens en multinationals — met wie je goede banden hebt, bij wie je naar je politieke carriere een goed betaalde topbaan kunt krijgen — dan met eigenwijze kleine ondernemers.

Deze ‘trend’ gaat zich ongetwijfeld doorzetten in andere sectoren, waaronder in de media. Ze zullen het zo proberen te doen dat kleine mediabedrijven kunnen kiezen of delen; of ze gaan deel uitmaken van een groot conglomeraat of het wordt ze onmogelijk gemaakt in vrijheid te opereren. Mark my words.

