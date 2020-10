Tips voor het kopen van een elektrische scootmobiel

Ben je op zoek naar een scootmobiel? Dan ontdek je al snel dat je behoorlijk wat te kiezen hebt. Scootmobielen zijn er tegenwoordig namelijk in allerlei soorten en maten. Dit maakt het er niet makkelijker op om een geschikte scooter mobiel te vinden. Zoek je een elektrische scootmobiel? Dan kun je hier vast en zeker wel wat hulp bij gebruiken. Wat dat betreft ben je hier aan het juiste adres. Wij zetten hieronder namelijk een aantal scootmobiel kopen tips op een rijtje. Hierdoor ben jij vast en ze in staat de beste scootmobiel te vinden.

1. Groot of klein?

Scootmobielen zijn er in verschillende afmetingen. Indien je het elektrische voertuig voornamelijk buitenshuis gebruikt, kies je waarschijnlijk voor een grote, degelijke scootmobiel. Ben je ook binnenshuis afhankelijk van het vervoermiddel? Kies dan voor een kleinere, compacte scootmobiel. Met een kleinere scootmobiel is het namelijk een stuk makkelijker om binnenshuis te manoeuvreren door de verschillende ruimtes dan met een grote variant.

2. Let op de maximale belasting

Een scootmobiel is gemaakt om mensen die niet goed te been zijn of een beperking hebben te vervoeren. Ze zijn dan ook berekend op het gewicht van een mens. Toch zit er verschil in het maximale gewicht dat een scootmobiel kan dragen. De grotere scootmobielen hebben vaak een maximaal draagvermogen van meer dan 200 kilo. Hier kun jij je zonder problemen mee verplaatsen. Zoek je een compacte scootmobiel? Kijk dan goed naar het draagvermogen. Sommige van deze vervoermiddelen zijn namelijk maar berekend op maximaal 100 kilo.

3. Kijk naar de actieradius

Indien je een elektrische scootmobiel wilt kopen, wil je hier waarschijnlijk redelijke afstanden mee af kunnen leggen. Het is namelijk geen pretje wanneer halverwege jouw ritje ineens stil komt te staan. Kijk daarom goed naar de accu die in het apparaat zit. Wij raden je aan om altijd naar de hoeveelheid watt per uur te kijken. Op basis hiervan kun je namelijk inschatten hoe ver je met de betreffende accu kunt rijden. Hoe hoger het aantal watt per uur, des te groter de afstand die je af kunt leggen.

4. Maximale snelheid

Doordat een elektrische scootmobiel voorzien is van een accu, kun jij je relatief snel verplaatsen van de ene naar de andere plek. Denk overigens niet dat iedere scootmobiel ook standaard even hard rijdt. Nee, want er zit namelijk verschil in snelheid. Zo kun je een scootmobiel kopen die tussen de 6 en 12 kilometer per uur rijdt, maar er zijn ook scootmobielen waarmee je 20 kilometer per uur haalt. Hoe harder je met het vervoermiddel kunt, des te eerder je op de plaats van bestemming bent. Kijk daarom ook goed naar de snelheid voordat je een elektrische scootmobiel koopt.

5. Waar koop je het vervoermiddel?

Een nieuwe scootmobiel is niet bepaald goedkoop. Daarom zoeken veel mensen naar een goedkope scootmobiel. Mogelijk ga jij wel op zoek naar een tweedehands apparaat. Hierdoor bespaar je misschien veel geld, maar de kwaliteit van het vervoermiddel laat mogelijk te wensen over. De scootmobiel is immers al eens gebruikt. Om zeker te zijn van een kwalitatieve scootmobiel, koop je een nieuwe. Weet jij niet waar je een nieuwe scootmobiel koopt? Kijk dan eens op https://www.fastfuriousscooters.nl/scootmobiel-kopen-leiden/. Hier vind je een groot aanbod scootmobielen, waardoor je ongetwijfeld een geschikte vindt!