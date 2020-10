Topsporters flink gedupeerd: ‘Minister Van Ark gooit deur dicht voor andere topsporten’

Er komt geen uitzonderingspositie voor andere topsporters, dat is de boodschap van minister Van Ark vandaag. Veel topsporters hadden nog een schrijntje hoop dat eventuele geplande wedstrijden door zouden kunnen gaan de komende weken, maar dit gaat helaas toch niet door. Alleen het betaald voetbal in de Eredivisie, Eerste divisie en de Eredivisie voor vrouwen gaan door.

Alleen het betaald voetbal – ook voor de vrouwen, na flink wat ophef omdat zij niet onder topvoetbal vielen in eerste instantie – en sporters met een NOC*NSF-topsportstatus. Dit zijn dan topsporters die uitkomen voor landelijke ploegen, maar andere topsporters, zonder deze status, mogen dus niet doortrainen.

De NOC*NSF hoopte nog dat de minister overstag ging om alle topsporters een uitzonderingspositie te geven, maar dit gaat dus niet gebeuren.

“Ik begrijp heel goed dat het ontzettend lastig is voor mensen nu. En ik begrijp dat meer sporten willen doorgaan. Maar ik kan de regels nu niet voor nog meer sporten oprekken. We moeten het virus eronder krijgen en we hebben dit niet voor niets besloten. Maar het is met pijn in het hart.”

Veel sporters en sportclubs zijn natuurlijk niet blij met deze beslissing, zij zien vooral willekeur in deze regeling. Degene die het hardst schreeuwde, kregen een uitzonderingspositie en dat is natuurlijk niet fair. Basketball-clubeigenaar Bob van Oosterhout zei er het volgende over:

,,Het is lastig te verteren dat er ophef ontstaat over de eredivisie vrouwen, dat de hele goegemeente zich daar een paar uur tegenaan bemoeit en dat het dan meteen wordt geregeld. Terwijl de kleinere sporten gestraft worden. En laat duidelijk zijn: het is ook een rare situatie dat de eredivisie voor vrouwen werd gestaakt. Het is niet van deze tijd dat die bij de KNVB onder de tak amateurvoetbal wordt geschaard. Maar ook voor basketbal, hockey en andere sporten geldt dat de topdivisies de zaken rond corona goed op orde hebben. Beter dan het bedrijfsleven.”