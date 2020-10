Trends in de game- en entertainmentwereld

De game- en entertainmentwereld is voortdurend aan verandering onderhevig en trends volgen elkaar in razendsnel tempo op. Wat zijn de trends die we de komende tijd kunnen verwachten? Waar zijn mensen steeds meer naar op zoek?

Smartphone vervangt de (spel)computer

De smartphone vervangt langzamerhand de (spel)computer. Het merendeel van de zoekopdrachten van Google komt tegenwoordig vanaf een mobiele telefoon. Smartphones worden steeds krachtiger, waardoor de noodzaak voor een (spel)computer verdwijnt. Zelfs smartphones met een lager prijskaartje hebben tegenwoordig genoeg power om fatsoenlijk een game op te kunnen spelen. Er verschijnen bovendien steeds meer games die geschikt zijn voor smartphones. Google introduceerde bijvoorbeeld Stadia, een gamestreamingdienst die op de cloud werkt, waardoor games toegankelijk zijn vanaf elk apparaat met internet.

Virtual reality

Je zou het wellicht niet verwachten, maar men is al ruim vijftig jaar bezig met virtual reality. Het laatste decennium staat de technologie op het punt van doorbreken bij het grote publiek en experts roepen elk jaar dat het nu toch écht gaat gebeuren. Door de hoge kosten en de gebreken van de technologie bleef de commerciële doorbraak echter nog lang uit. Ook kampte virtual reality met een marketingprobleem.

We lijken nu aan de vooravond van een bredere adoptie van virtual reality te staan. De behoefte om ons ergens anders te wanen is dit jaar veel groter en de technologie ontwikkelt zich in een rap tempo door. Zeker in de gamewereld wordt virtual reality al omarmd. Uit onderzoek genoemd op https://www.videobird.nl/ blijkt dat virtual reality het meest gezocht en gebruikt wordt om te gamen. Dit jaar kwam het in een stroomversnelling. De verkoop van virtual reality-brillen zit namelijk in de lift. Ook zoeken steeds meer mensen via Google naar een virtual reality-bril. Dit komt deels door de lancering van de game Half-Life: Alyx. Veel gamers keken reikhalzend uit naar dit spel, dat alleen met virtual reality-bril te spelen is.

Augmented reality

Augmented reality wordt vaak in één adem genoemd met virtual reality. Deze twee fenomenen worden regelmatig door elkaar gehaald, zeker in zoekopdrachten, maar er zitten wel degelijk verschillen tussen. Waar je bij virtual reality een geheel andere virtuele wereld om je heen ziet, neem je bij augmented reality nog steeds de realiteit waar, maar dan aangevuld met door een computer gegeneerde elementen. Een goed voorbeeld hiervan is Pokémon Go, waarover we schreven op https://www.dagelijksestandaard.nl/, de app die ervoor zorgde dat de wereld kennismaakte met augmented reality. De Pokémon Go-hype is inmiddels al lang en breed op zijn retour, maar de kans is groot dat je nu ook gebruikmaakt van augmented reality. Misschien zelfs wel zonder dat je het doorhebt. Zo zijn de filters van Snapchat en Instagram ook voorbeelden van augmented reality.

Technologie blijft evolueren

Er zijn altijd trends die niemand aan ziet komen. Maar de smartphone die de (spel)computer vervangt, normalisering van virtual reality en augmented reality, wat steeds populairdere zoektermen worden, lijken er hoe dan ook vroeg of laat aan te komen.