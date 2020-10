Trump is een ongelooflijk laf watje dat hij het (virtuele) debat niet aandurft met Joe Biden

Donald Trump weigert deel te nemen aan het tweede presidentiële debat van de verkiezingscyclus. Als reden geeft de wegkruipende angsthaas aan dat hij geen zin heeft om achter een computer te zitten omdat dat “ridiculous” zou zijn.

President Trump maakt er een gewoonte van om zichzelf nogal luidruchtig op de borst te kloppen. Hij vindt zichzelf “strong” en “big” (soms zelfs “bigly“), maar we kennen allemaal de waarheid. Iemand die zichzelf zo verbaal omhoog moet praten, moet kennelijk een boodschap verkondigen die helemaal niet voor de hand ligt. Want iemand die écht groot en sterk is, die hoeft dat niet te melden. Dat spreekt dan voor zich.

In werkelijkheid is Trump een dementerende man, die door z’n eigen onverantwoordelijke gedrag het coronavirus heeft opgelopen. Hij spendeert z’n dagen met wat rancunegetwitter en gedrag dat haast lijkt bedacht om de presidentsverkiezingen van volgende maand met opzet te verliezen. Hij staat ver achter in de peilingen, mobiliseert milities (“stand by“) en verkoopt onzin over vaccins die zogenaamd nog voor de verkiezingen gaan komen.

En dan is hij nu ook nog te laf om z’n gezicht te laten zien in een debat met z’n Democratische opponent Joe Biden, zogenaamd omdat het vanwege het coronavirus – dat hij volstrekt heeft laten ontsporen – het via een inbelverbinding moet:

“De Amerikaanse president Trump weigert mee te doen aan een virtueel verkiezingsdebat met zijn Democratische opponent Joe Biden. De commissie die over de debatten gaat besloot vanmiddag dat het tweede debat tussen beide kandidaten online moet plaatsvinden, vanwege de coronabesmetting bij Trump.”

Bij Fox News noemde Trump de hele gang van zaken zelfs “ridiculous”. Maar in werkelijkheid kennen we allemaal de waarheid: Trump is laf, kan niet tegen z’n verlies, is nog niet hersteld van COVID-19 en weet dat hij zelfs in blakende gezondheid niet tegen Biden is opgewassen. Hij wil nóg een afgang voorkomen, en kiest de uitweg van een lafaard. Maar goed, we zijn na vier jaar ook niets anders van hem gewend.