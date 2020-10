Trump twittert vanuit ziekenhuis: “Het gaat goed, dénk ik”

Donald Trump is opgenomen in het ziekenhuis. Dit zou gebeurd zijn “uit voorzorg” omdat hij milde klachten heeft, 70+ is en ook bepaald niet de lichtste is. Hij krijgt een cocktail an medicijnen en zelfs een experimentele behandeling. In een korte videoboodschap aan het Amerikaanse volk én op Twitter laat hij weten dat het volgens hem, gezien de omstandigheden, goed met hem gaat.

De timing had niet slechte kunnen zijn. Met nog een maand te gaan tot de verkiezingen is Trump opgenomen in het ziekenhuis nadat hij positief testte voor het nieuwe Chinese coronavirus. Hierdoor kan hij de komende tien dagen / twee weken niet tot nauwelijks campagne voeren, en al helemaal geen evenementen organiseren. Je hóórt Democraat Joe Biden bijna in zijn handen klappen van plezier.

Hoe dan ook, in een videoboodschap laat Trump weten aan het Amerikaanse volk dat hij naar Walter Reed ziekenhuis gaat om daar behandeld te worden. “Het gaat goed, denk ik,” maar gezien zijn leeftijd én functie wordt er uit voorzorg ingegrepen. Met Melania Trump, de first lady, gaat het óók prima, aldus de president.

Een uur of vijf nadat hij die video online zette volgde er een tweet. “Gaat goed, denk ik. Dank jullie allemaal. LIEFDE!!!”

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

We kunnen alleen maar hopen dat Trump heel snel herstelt en zo snel mogelijk vol campagne kan voeren. Want als Joe Biden president wordt hebben we écht een probleem.

