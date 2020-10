Trump verlaat ziekenhuis voor rondrit langs aanhangers. Walter Reed ziekenhuisarts: ‘dit is krankzinnig’

President Donald Trump gaat onverdroten door, ondanks dat hij positief was getest op corona en uit voorzorg was opgenomen in het Walter Reed ziekenhuis laat hij veelvuldig van zich horen. Gisteravond verliet hij kort het ziekenhuis voor een rondrit in de buurt. Op deze manier kon hij zijn aanhangers bedanken voor hun steun. Volgens een arts die werkzaam is in het ziekenhuis is deze actie krankzinnig. Hij zou namelijk mensen ziek kunnen maken, of erger nog…





Alles wat Trump doet is natuurlijk slecht, althans in de ogen van mensen die lijden aan Trump Derangement Syndrome. Een arts die werkzaam is voor het ziekenhuis waar Trump is opgenomen stuurt wel een heel opmerkelijke tweet de wereld in. Trump zou namelijk door zijn onbezonnen actie mensenlevens in gevaar brengen.

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

Trump probeert zich zo veel mogelijk te laten zien, dagelijks krijgt de wereld een videoboodschap van hem te zien op Twitter en andere sociale media. De president heeft veel geleerd over het virus, nu hij het zelf heeft begrijpt hij het virus beter.

Trump probeert logischerwijs alle middelen aan te grijpen om de verkiezingswinst van 2020 zeker te stellen. Nu hij besmet is geraakt met het virus kan het twee kanten opgaan: kiezers lopen weg omdat hij de crisis niet serieus genoeg nam. Of kiezers scharen zich juist achter hun president gedurende deze crisis.

Volgende maand krijgen we hier het antwoord op.