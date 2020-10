Tuigrapper Lil’ Kleine solliciteert naar figuratierol bij Opsporing Verzocht: ‘Betrokken bij mishandeling’

Als je met je raps al moeilijk uit je woorden komt, dan moet je de handjes van je vriendjes maar laten wapperen. Dat laatste zal tuigrapper Lil’ Kleine vast hebben gedacht toen hij het eind vorig jaar aan de stok kreeg met een man in een Amsterdamse discotheek.

‘De jongen van de straat’, ofschoon Jorik Scholten is het ‘slachtoffer’ geworden van een 28-jarige man die aangifte heeft gedaan tegen de rapper. Lil’ Kleine (Scholten) zou de man namelijk hebben mishandeld in een discotheek.

Nathan -met de dubieuze achternaam- Moszkowicz, de manager van Lil’ Kleine, zou volgens De Telegraaf zelfs hebben geprobeerd het slachtoffer over te halen om zijn aangifte in te trekken in ruil voor een persoonlijke ‘meet and greet’ met de kleine Jorik om de ‘fittie’ met woorden te beslechten.

De eigenaar van de discotheek bevestigt dat de rapper en zijn vrienden bij het geweldsincident betrokken zijn. Dat bericht het AD op basis van de aangifte die zij hebben ingezien, net als appverkeer tussen de betrokken partijen. Het is volgens ingewijden goed mogelijk dat we Lil’ Kleine en zijn broeders binnenkort dus terugzien in Opsporing Verzocht.

Het slachtoffer van de slappe losse handjes van Lil’ Kleine beschrijft in zijn aangifte dat hij per ongeluk tegen een dame was aangebotst toen hij begin december Club Olivia bezocht aan het Amsterdamse Rembrandtplein. Toevallig stond Lil’ Kleine naast de dame in kwestie en reageerde hij daar direct agressief op.

Nadat de ‘vrouwenbotsende’ man enige tijd later de discotheek verliet, zou de tuigrapper hem hebben aangewezen aan zijn vriendjes, waarop de clan van Lil’ Kleine besloot om de man een paar gewelddadige klappen uit te delen. Heel stoer hoor, Jorik!