Rechtse Amerikanen woest: ‘Twitter beïnvloedt verkiezingen, informatie over corrupte Bidens mag niet gedeeld worden’

Het is ongelooflijk wat Twitter doet. De krant de New York Post heeft nieuws over Hunter en Joe Biden (Hunter is de zoon, Joe de vader) en mogelijke corruptie, maar iedereen die het artikel deelt op Twitter wordt buitengesloten van de eigen account. Er mag géén negatieve informatie over deze twee gedeeld worden.

Volgens de Post is er sprake van een “smoking gun.” Uit e-mailverkeer blijkt namelijk dat een Oekraïense zakenman Hunter Biden bedankte omdat die hem in contact had gesteld met zijn vader, Joe Biden. Joe was toen vice-president én verantwoordelijk voor het Amerikaanse Oekraïnebeleid. Op dat moment werd Hunter Biden ingehuurd door Burisma, een bedrijf in een sector waarin Hunter totaal geen ervaring had. Maar hij kreeg maandelijks wel 50.000 dollar toegeschoven.

Critici dachten al een tijdje dat Hunter die functie eerst en vooral kreeg vanwege diens vader. Nu blijkt uit emails die in handen zijn gekomen van de New York Post eigenlijk gewoon dat dit klopt.

“Dear Hunter, thank you for inviting me to DC and giving an opportunity to meet your father and spent [sic] some time together. It’s realty [sic] an honor and pleasure,” the email reads. An earlier email from May 2014 also shows Pozharskyi, reportedly Burisma’s No. 3 exec, asking Hunter for “advice on how you could use your influence” on the company’s behalf.

Let wel, Joe Biden zei eerder dat hij zelfs nooit met Hunter had gesproken over zijn activiteiten in Oekraïne. Dat was dus een enorme leugen. Hij was er niet alleen van op de hoogte, maar hij ontmoette zelfs Hunters Oekraïense vrienden.

De email — en een enorme verzameling andere emails — is afkomstig van een computer die in april 2019 afgegeven is bij een reparatiewinkel in Delaware, de staat van de Bidens. En er staat veel meer. Bijvoorbeeld: een video van Hunter die cocaïne rookt terwijl hij seks heeft met een onbekende vrouw.

De computer werd dus afgegeven voor reparatie. Maar degene die ‘m afgaf kwam niet terug. Uiteindelijk is de computer gegeven aan de FBI. De ‘Feds’ hebben ‘m nu in handen. Daarnaast maakte de winkeleigenaar een kopie van de harddrive. Die gaf hij aan Robert Costello, de advocaat van… Rudy Giuliani, die op zijn beurt weer een belangrijke bondgenoot is van Donald Trump.

Je zou denken dat de inhoud van deze computer groot en belangrijk nieuws is. Het wijst immers op corruptie. Joe Biden en Hunter Biden werkten samen om die laatste te verrijken. Als dit over de Trumps ging zou iedere krant en nieuwszender ermee aan de haal gaan.

Maar weet je wat zo apart is? Niet alleen proberen andere media hier vooral niet over te berichten, Twitter pleegt zelfs actieve censuur. Prominente Amerikanen die het artikel van de New York Post deelden op de website zijn buitengesloten van hun account. Dit betekent dat hun Twitter-profiel niet verwijderd is, maar dat ze een tijdlang niets kunnen posten. Zelfs het hoofd communicatie/persvoorlichter van het Witte Huis is op deze manier bestraft:

BREAKING: Twitter has locked the White House Press Secretary's Twitter account. pic.twitter.com/OxlXM1p7IX — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 14, 2020

En als je gewoon probeert om de link te posten komt het er niet eens doorheen. Er gebeurt letterlijk niets. Je krijgt een error-message dat de tweet niet verzonden kan worden, en dat is het dan.

Indien u nog niet wist aan welke kant Twitter en Facebook staan. Ieder beschadigend document (verzonnen of niet) over of van @realDonaldTrump wordt verspreid door deze zelfbenoemde nieuws censors. Maar een echt document dat @JoeBiden kan beschadigen komt niet door de censuur… https://t.co/JLUp9J8guN — Uri van As (@uri4u) October 14, 2020

Dit is pure verkiezingsbeinvloeding wat Twitter doet… en het is doodeng wat hier gebeurt.

De grote sociale media giganten moeten opgebroken worden. De machtspositie die ze hebben is ronduit gevaarlijk. Dit kan zo niet langer.

Oh, en ondertussen moeten we ervoor zorgen dat we overstappen op andere netwerken, zodat we niet afhankelijk zijn van de linkse Deugterroristen van Twitter en Facebook.

Mass censorship on a scale America has never experienced. Watch every second of this 🔥 pic.twitter.com/XFV0e9vrQ3 — Rita Panahi (@RitaPanahi) October 15, 2020