Uitzendbureau adverteert met ‘mogelijk vast contract’ voor corona-contactonderzoekers

Uitzendbureau Adecco adverteert op sociale media met een nieuwe vacature. Ze zijn driftig op zoek naar werkloze Nederlanders die graag “contactonderzoeker” willen worden.

Contactwat?

“Wanneer iemand positief test op corona, moet er zo snel mogelijk contactonderzoek uitgevoerd worden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen,” aldus het uitzendbureau. “Wij zoeken medewerkers voor VHD die deze contactonderzoeken telefonisch uit gaan voeren.”

Ongelooflijk natuurlijk dat we in dit soort tijden leven.

Maar wacht, het ergste moet nog komen. In de vacature geeft Adecco namelijk aan dat het om minimaal een half jaar gaat met uitzicht op een vast contract. Want dit zijn de pro’s van de baan, aldus Adecco:

12 euro per uur + weekendtoeslag 24, 32 of 40 uur per week Werken bij VHD in Deventer Minimaal zes maanden met uitzicht op vast contract

Wacht. Wat? Ja, het staat er echt:

Minimaal zes maanden met uitzicht op een vaste baan. Welkom in het nieuwe tijdelijk. 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/veyflxttoa — Future You 🔮 (͓̽K͓̽i͓̽m͓̽)͓̽ (@kimzs09dv) October 23, 2020

Dit is merkwaardig. Want hoe weet Adecco dat de contactonderzoeken “minimaal” zes maanden nodig zijn? Er wordt toch steeds gesteld dat we heel binnenkort al een vaccin kunnen verwachten? En wie zegt dat het virus niet op natuurlijke wijze verdwijnt? Ook dat is een mogelijkheid. Je kan stellen dat het “hoogstwaarschijnlijk” voor zes maanden gaat gelden… maar minimaal? Natuurlijk is er dan ook nog de mogelijkheid dat er, door een combinatie van vaccin, medicijnen en een natuurlijk verloop van de ziekte, een mindere verspreiding is, waardoor contactonderzoeken zelfs voor de politiek overdreven zijn.

Maar goed, bij Adecco gaan ze er dus vanuit dat dit soort contactonderzoeken nog minimaal zes maanden noodzakelijk zijn. Het bedrijf baseert zich ongetwijfeld op informatie van de boven-ons-gestelden. Dus dan weten wij óók dat we hier rekening mee moeten houden: tot april/mei sowieso geen rust in de tent.

En wat is dat over een “vast contract”? Op Twitter reageren gebruikers geschrokken op dat toekomstperspectief. Een vast contract voor contactonderzoekers? Hoe lang moet dit “tijdelijke normaal” duren? Jaren?

Dit lijkt wel rechtsstreeks uit het boek 1984 van Orwell te komen… — Auster (@Auster13525913) October 23, 2020

Gelukkig zien we op de website van Adecco dat dit nog mee lijkt te vallen. Het heeft er namelijk alle schijn van dat het een beetje vreemd verwoord is in de advertentie op sociale media. Het vaste contract heeft geen betrekking op een baan als contactonderzoeker, maar op een andere baan bij VDH. Tenminste, dat begrijp ik uit de beschrijving van de functie op Adecco.nl:

Een opdracht van minimaal 6 maanden met doorgroeimogelijkheden naar coach of andere afdelingen van VHD. Ook behoort een vast contract bij VHD tot de mogelijkheden

Dat valt dan toch weer een beetje mee — hoewel Adecco er verstandig aan doet de advertentie even aan te passen zodat er niet voor paniek gezorgd wordt onder kritische burgers.

Volg mij op Twitter en op Parler.