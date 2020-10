Veilig navigeren op de fiets met Google Maps

Laten we eerlijk over zijn, Google Maps en andere navigatiemethodes hebben “de weg kennen” in feite overbodig gemaakt. Een smartphone kan met behulp van ingebouwde GPS inmiddels net zo goed, als niet beter, navigeren dan aparte navigatiesystemen. Voor automobilisten is het navigeren met behulp van GPS al jaren een enorme uitkomst die het leven een stukje makkelijker maakt. Maar hoe kun je je als fietser veilig laten leiden door Google Maps?

Telefoon in de hand

Eén ding is in ieder geval uit den boze, en dat is tijdens het fietsen je telefoon in de hand nemen om op Google Maps te kijken of een bestemming in te stellen. Hoewel we het redelijk recente verbod vooral kennen als een verbod op ‘appen op de fiets’, houdt dit verbod eigenlijk in dat je niet tijdens het fietsen je telefoon in de hand mag hebben, of je er nu alleen maar op kijkt of hem ook daadwerkelijk aan het gebruiken bent. De boete hiervoor bedraagt 95 euro. Daar is ook wel wat voor te zeggen natuurlijk, want als je aandacht bij je telefoon ligt in plaats van op de weg met maar één hand aan het stuur kan er van alles misgaan.

Telefoon in de binnenzak

Een alternatieve methode om je te laten sturen door Google Maps is door de route in te stellen en de navigatie te starten, en vervolgens je smartphone in je binnenzak te stoppen. Als je dan oordopjes aansluit en indoet, kun je op de fiets handsfree luisteren naar de aanwijzingen. Toch kleven hier twee nadelen aan. Ten eerste sluit je je een beetje af voor de buitenwereld door oordopjes in te doen, terwijl geluid in het verkeer ook een belangrijke indicator is. Daarnaast kun je niet meekijken op de kaart.

Telefoonhouder

Gelukkig is er een oplossing voorhanden die ervoor zorgt dat je een route kunt instellen op je telefoon en deze mét beeld kunt volgen zonder dat je je handen hoeft te gebruiken. Hiervoor zijn handige telefoonhouders voor op de fiets uitgevonden. Deze bevestig je aan je stuur, je doet je telefoon erin en in feite heb je dan dezelfde navigatieconstructie zoals je in de auto zou hebben. Een klein verschil is natuurlijk wel dat je naar beneden moet kijken om het scherm te kijken, maar dat maakt geen onderdeel uit van het eerdergenoemde verbod. Het is simpelweg aan jou om hier op een verantwoorde manier mee om te gaan.

Weer en wind

Een belangrijke eigenschap om te overwegen bij de aanschaf van een telefoonhouder, is of je telefoon in de houder wordt blootgesteld aan weer en wind of niet. Veel recente telefoons zijn tot op zekere hoogte waterdicht, maar als je het zekere voor het onzekere wilt nemen, kun je beter investeren in een telefoonhouder waarbij je telefoon helemaal afgesloten zit. Dergelijke constructies zorgen er doorgaans wel voor dat je scherm wat moeilijker te bedienen wordt. Maar je mag eigenlijk toch niet aan je telefoon zitten onder het fietsen, dus de vraag is of dat wel echt een probleem is.

Een kleine investering kan dus voldoende zijn om ook op de fiets veilig de weg gewezen te kunnen worden. Alle reden dus om niet onder het fietsen de telefoon in de hand te nemen om je route te bepalen.