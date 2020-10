Vertraging voor minister De Jonge tijdens noodsituatie: spoedwet en corona-app staan in wachtstand

Voor zowel de corona-app als de noodwet (spoedwet in de volksmond) lijkt er maar weinig vaart achter te zitten. Beide wetsvoorstellen van minister Hugo de Jonge (Zorg) moeten namelijk nog door de Eerste en/of Tweede Kamer. De app komt op z’n vroegst pas half oktober!

Dit is Nederland in crisissituaties. Met een spoedwet die in alle haast in elkaar is geflanst en het kabinet haast dictatoriale macht zou geven. En met een corona-app die inmiddels zover is uitgekleed dat het niets meer is dan een kleine ondersteuning bij contactonderzoek.

De spoedwet sloeg in eerste instantie ook compleet door wat betreft inbreuk op de privacy. En de corona-app werd vanwege diezelfde privacywetgeving al vrijwel direct tandloos. In beide gevallen schieten ze hun doel in ieder geval compleet voorbij!

Als die wetsvoorstellen in eerste instantie nou kritisch tegen het licht waren gehouden vanwege één of andere obscure wet waar niemand tijdens het opstellen aan had gedacht, dan was dat nog tot daaraan toe. Maar Hugo de Jonge probeerde die wetsvoorstellen er in zo’n rap tempo doorheen te jagen, met onderdelen waarvan iedereen kon zien dat ze te ver gingen, dat het haast wel lijkt alsof beide wetsvoorstellen alleen maar bedacht zijn om daadkrachtig te lijken.

En nu lijkt het daardoor alsof de Eerste en Tweede Kamer maar wat aan het treuzelen zijn, terwijl De Jonge wel wil, maar dus moet wachten op hun goedkeuring. Daardoor krijgt niemand nu wat die wil en blijven we de komende tijd met z’n allen bakkeleien over allerlei maatregelen die op termijn eventueel schade kunnen veroorzaken. Dit lijkt toch ook helemaal nergens op zo…