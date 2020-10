Video: Demente Joe Biden denkt dat hij het opneemt tegen George W. Bush

Veel conservatieve Amerikanen (Republikeinen) roepen al maanden dat Joe Biden bepaald niet scherp is. Sterker nog, de man lijkt hartstikke dement te zijn. Hij vergeet met enige regelmaat waar hij is, met wie hij praat, wat zijn eigen zogenaamde denkbeelden zijn, en haalde zelfs een keer op het podium zijn vrouw en zus door elkaar.

Maar nu maakt Demented Joe het wel héél erg bont. Want tijdens een interview zei hij dat zijn tegenstander niet Donald Trump is, maar George W. Bush. Let wel, het is zestien jaar geleden dat Bush campagne voerde om herkozen te worden.

Hier is de video:

Zijn vrouw zit naast hem en je ziet haar reageren als hij niet eenmaal, maar tweemaal “George uh” zegt. Volgens De Telegraaf “herpakte” Biden zich, maar dat is niet juist. Hij zegt even later “Trump” omdat zijn vrouw het hem voorzei.

Als dit nou de eerste keer was dat Biden zo’n foutje maakte, oké. Maar dat is het geval niet eens bijna. Steeds weer zegt hij dingen die nergens op slaan, of die je de indruk geven dat het in zijn brein ergens rond het jaar 2000 is. Dit weekeinde kwam hij ook al in het nieuws omdat hij heel trots opschepte dat hij ‘de beste stemfraude organisatie’ ooit opgebouwd heeft.

Ja. Echt waar:

Biden: “We have put together the most extensive and inclusive voter fraud organisation in the history of American politics” 🧐🤔

pic.twitter.com/AnSeCfWwJH — Rita Panahi (@RitaPanahi) October 24, 2020

Het moge duidelijk zijn: als deze man de verkiezingen wint zal het zijn running mate Kamala Harris zijn die het wérkelijk voor het zeggen heeft in het Witte Huis.

