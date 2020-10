Volstrekt absurd beleid in Nederland en België: besmet zorgpersoneel tóch aan het werk

Positief geteste zorgmedewerkers moeten soms toch gewoon doorwerken, zegt de vakbond FNV Zorg & Welzijn. Dat gebeurt zowel in België als in Nederland, vooral omdat de druk enorm hoog is. Het is misschien begrijpelijk, maar het is ook nog steeds een volstrekt absurd beleid!

Volgens bestuurder Elise Merlijn geldt dit niet alleen voor ziekenhuizen, maar in de héle zorg. Wijkverpleging en verpleeghuizen hanteren, weliswaar noodzakelijk, praktisch hetzelfde beleid. Dit heeft op den duur echt desastreuze gevolgen, want wat als het personeel elkaar besmet, of patiënten binnen de reguliere zorg? Mensen, vooral zij die al minder kans hebben om te overleven, worden op deze manier nog eens met een enorm extra risico opgezadeld!

De meest praktische oplossing zou zijn om personeel, dat kampt met milde klachten, in ieder geval goed te beschermen als ze met kwetsbare patiënten moeten werken. Maar het lijkt erop dat dit geen optie is. Ik weet niet precies hoe nijpend de situatie in België is, maar in Nederland, waarvan in februari nog werd gezegd dat we “goed voorbereid” waren, merken we dat het water ons inmiddels ook aan de lippen staat.

Moet je nagaan dat je straks gewoon bang moet zijn dat je in het ziekenhuis komt te overlijden omdat je mogelijk besmet kunt raken door het personeel! Echt compleet absurd dat het zo ver lijkt te zijn gekomen, wat een wanbeleid.