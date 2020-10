‘VRIJHEID!’, gilden gisteren honderden viruswaanzinnigen. De vrijheid om met gitzwarte longen in de kist te liggen?

Is de nieuwe halve lockdown al mislukt voordat-ie goed en wel afgekondigd is? Dat is een vraag die voorligt als je ziet hoeveel mensen gewoon openlijk de coronamaatregelen aan hun laars lapten gisteren, en meenden dat ze opkwamen voor de “vrijheid”.

De weg naar de hel is geplaveid met mensen die er geen ene snars van begrijpen, maar denken dat ze allemaal Martin Luther King en Albert Einstein ineen zijn, iconen van de wetenschap én de burgerrechtenbeweging ineen. De lui van Viruswaarheid kwalificeren voor die titel, zeker na hun zoveelste gestoorde actie gisteravond in Den Haag.

Met nieuwe coronamaatregelen aan de horizon – premier Rutte gaat ze vanavond om 19.00u aankondigen – slopen ze gisteren uit hun holen, zoldertjes en keldertjes om op het Plein te schreeuwen dat hun “vrijheid” wordt afgepakt. Welke vrijheid is dat dan wel, vraag je je af? Als deze lui het voor het zeggen hadden – God, Wodan en Vishnu verhoede! – dan rest ons allemaal nog maar één elementair recht: dat je als soeverein burger met volledig zwarte longen in een kist kan liggen.

Deze lui, en de politici die zo dom zijn om ze bij tijd en wijle met megafoons toe te spreken, begrijpen niet dat je niet met een virus kan onderhalen. Je kan een pandemie niet oppakken, per decreet verbieden of wegwensdenken op een bedje van verzinsels, leugens en YouTube-video’s van anderhalf uur met dubieuze figuren.

Sterker nog: door expres de maatregelen te schenden – want de overheid is overgenomen door satanistische Bilderbergers, of zoiets – duurt de periode waarin het openbare leven ontregeld wordt een pandemie alleen maar langer. Maar dat zien die mensen dus niet. Want zij wanen zich de hedendaagse iconen van een nobele verzetsbeweging, in plaats van het addergebroed dat ze in werkelijkheid zijn.

Hoogmoed komt voor de val, zeggen ze. Laten we het hopen. Maar laten we bovenal hopen dat ze de rest vam de maatschappij niet meesleuren in die onvermijdelijke neerklettering.