WALGELIJK! Bom ontploft bij huis in Amsterdam: “Geterroriseerd om mijn geaardheid”

Van Amsterdam waar alles kan en mag moeten we het hebben hoor. Chapeau ‘hoofdstad’! Wederom is er in ‘de Lieve Hoofdstad’ Amsterdam een LHBTI-slachtoffer te betreuren, omdat dat voor sommige mensen blijkbaar nogal gevoelig ligt om zo’n iemand als goede buurman te accepteren.

Steven van Helvoort (een doodnormale homoseksueel) wordt naar eigen zeggen al tijden geterroriseerd vanwege zijn geaardheid. Je zou je bijna gaan afvragen hoe dat mogelijk is in een stad die eind jaren ’90 nog bekend stond als ‘Gay Capital of the World’. Maar met de inmenging van bepaalde geloven en gelukszoekers asielzoekers hebben we wel een halfslachtig antwoordje klaarstaan.

Van Helvoort woonde overigens gelukkig in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, maar wanneer er vervolgens vuurwerk naar je huis wordt gegooid, is het niet gek dat zowel de eigenaar van het pand alsmede buurtbewoners zich angstig gaan voelen. Van Helvoort tegenover Het Parool: “Lichamelijk ben ik ongedeerd, geestelijk helemaal kapot.”

Volgens Van Helvoort is het aan de gesloten lamellen en gordijnen te danken dat hij nog leeft:

“Ik zat nog geen handlengte bij het raam vandaan toen ik een harde explosie hoorde. Ik heb gauw mijn hond opgepakt en ben naar de keuken gerend. […] Ik voelde aankomen dat zoiets zou gebeuren.”

Welkom in het zogenaamde tolerante Nederland anno 2020 dat helemaal niet tolerant meer is. Volgens het slachtoffer Van Helvoort heeft hij al tien jaar te maken met intimidaties van zijn buurtgenoten: “Vanaf de eerste dag dat ik hier woon zijn mijn ramen beklad, bespuugd en besmeurd met poep. Er is ook al eens een steen door de ruit gevlogen en mijn brievenbus is opgeblazen.”

Het Parool tekent op:

“Als ik mijn hond wil uitlaten staan hier vaak vijf á zes jongens in de hal. Homo, flikker, alles heb ik voorbij horen komen. Vier mannen hebben mij in het donker eens met de dood bedreigd. ‘We weten waar je woont en we maken je af als je zo doorgaat,’ zeiden ze tegen me.”

Over het signalement van de daders hoor je in ieder geval geen woord in de media (logisch, ook in verband met de persoonlijke veiligheid van Van Helvoort), maar gezien de reputatie van de Amsterdamse Staatsliedenbuurt kunnen we daar natuurlijk wel enkele vraagtekens bij zetten.