Wat een grap! Halsema maakt kans op prijs voor beste burgemeester ter wereld

Femke Halsema staat op de lijst voor burgemeesters die kans maken op de World Mayor Prize, een verkiezing voor de beste burgemeester ter wereld. Dat laat dan mooi zien wat voor een aanfluiting die hele verkiezing is!



Ambtenarenblad Binnenlands Bestuur meldt dat de lijst tot nu toe bestaat uit zestig genomineerden, waarvan zij er dus één is. Burgemeesters moeten aan de volgende criteria voldoen: moed, ijver en integriteit. Iemand heeft de rest van de wereld dus wijsgemaakt dat zij over die eigenschappen zou beschikken. Dan heb je wel echt ideologische oogkleppen op volgens mij, of het was een troll-actie. Dat kan ook natuurlijk!

Dit jaar staat de prijs ook nog eens in het teken van het coronavirus en hoe goed burgemeesters hun stad dienen met zekerheid en bescherming. We kunnen ons nu dus twee keer afvragen waarom zij überhaupt op die lijst staat, want in de rest van de wereld is het inmiddels ook wel duidelijk dat Amsterdam het Wuhan van Nederland is.

Die hele prijs is sowieso een aanfluiting, want niet iedere burgemeester heeft dezelfde taken. In sommige landen (België bijvoorbeeld) is het (soms) meer een ceremoniële functie. De nominatie van Halsema zou dan hetzelfde zijn als wanneer de president van Duitsland zou worden genomineerd voor de ‘World President Prize‘. Die doet ook haast niets namelijk.