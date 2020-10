Wybren van Haga: ‘De horeca betaalt nu de prijs voor de jarenlange bezuinigingen op de zorg’

Hoewel het partijkartel keiblij is met de draconische maatregel van het kabinet waardoor de horeca massaal gesloten wordt, zijn er gelukkig nog een paar politici die daar anders over denken… en die mening niet onder stoelen of banken steken.

Wybren van Haga van Forum voor Democratie (hoewel onafhankelijke Kamerfractie is hij natuurlijk lid tegenwoordig van FVD) is één van de weinige politici met de moed om tegen het partijkartel én het mediakartel in te gaan. Zie hoe hij pal staat voor de horeca:

De horeca betaalt nu de prijs voor jarenlange bezuinigingen in de zorg waardoor de capaciteit onvoldoende is om #COVID19 patiënten te behandelen.

Onnodig, onredelijk en met slimme oplossingen hoeven al deze ondernemers niet failliet te gaan! @KHN @onl @MKBNL #FVD @thierrybaudet pic.twitter.com/ouoifaUKjx — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) October 16, 2020

Zoals Van Haga uitlegt is het volstrekt belachelijk dat de horeca om zeep wordt geholpen terwijl het besmettingsgevaar in café’s en restaurants minimaal blijkt te zijn. Daar komt nog eens bij dat als er op een slimme manier was opgeschaald in de zorg, al die maatregelen helemaal niet eens bijna nodig waren; dan kon de zorg er prima mee omgaan. Want ja, door de bezuinigingen is de zorgcapaciteit zwaar verminderd, wat nu weer als reden/excuus gebruikt wordt om vergaande maatregelen te nemen die hele sectoren de vernieling in helpen.

Veel café’s en dergelijke hebben vergaande coronamaatregelen genomen om de veiligheid van klanten te garanderen. Maar toch moeten zij het nu ontgelden. Belachelijk, aldus Van Haga, zeker ook omdat er best ruimte is voor nog meer maatregelen, zoals een nóg betere ventilatie bijvoorbeeld. Als die vergoot wordt kunnen horeca open blijven omdat het besmettingsgevaar dan nóg kleiner is.

Maar nee, het kabinet wil daar niet aan. De horeca moet dicht. Elke plek waar we normaal ontspannen na het werk moet verdwijnen.

Je zou er bijna wat van gaan denken.