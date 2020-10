YouTube wast handen in onschuld: account Lange Frans niet verwijderd door ophef Zondag met Lubach, maar ‘reglement’

Groot nieuws was het vandaag dat het YouTube kanaal van complotdenker en rapper Lange Frans verwijderd was van YouTube. Was het de schuld van Arjen Lubach doordat hij veel aandacht besteedde aan de onzin die Lange Frans verkondigd? Eindelijk heeft YouTube Nederland een reactie gegeven, nee het komt niet door ZML, het is hun ‘beleid’.





Ineens sloeg YouTube toe, Lange Frans werd vanochtend wakker en kwam erachter dat zijn kanaal was verwijderd. Direct was daar de verwijtende vinger richting Lubach. Die natuurlijk meteen op de bres sprong voor de vrijheid van meningsuiting, en nadrukkelijk vermeldde tegen censuur te zijn – wat natuurlijk lariekoek is, Lubach ziet liever de content van Lange Frans verdwijnen dan dat het blijft staan.

Hee @YouTube zet die muziek terug. (Weer een bewijs dat censuur niet de oplossing is en meteen fout gaat.) #fixdefuik https://t.co/2WZ3IcsALU — Arjen | #Stoorzender (@arjenlubach) October 21, 2020

Gelukkig heeft een woordvoerder van YouTube gereageerd. Volgens het bedrijf is het niet zo dat beleidsmedewerkers kijken naar een programma en dan ineens besluiten iemand te verwijderen.

“Het is niet zo dat er bij ons mensen televisie hebben gekeken en toen dachten: goh, hier moeten we wat mee”

Op Twitter heeft YouTube Nederland haar beleid verder uitgelicht. Er zijn hele statuten van YouTube over waarom YouTube bepaalde dingen doet. Lange Frans’ account is niet verwijderd door de ‘macht’ van Lubach, maar door het al bestaande reglement van YouTube.

Tot slot: natuurlijk verwijderen we YouTube-kanalen niet zomaar. Dat doen we alleen als een kanaal drie keer onze communityrichtlijnen heeft geschonden. (7/7)https://t.co/14HagJGsnA — YouTube Nederland (@YouTubeNL) October 21, 2020

Allereerst: het tegengaan van video’s met misinformatie en gevaarlijke samenzweringstheorieën is een uitdaging. Toch zitten we niet stil: (2/7) — YouTube Nederland (@YouTubeNL) October 21, 2020