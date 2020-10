Zelfs tweede coronagolf helpt niet om ook maar in de búúrt te komen van Urgenda-doelstelling

Dit ‘groenste kabinet ooit’ loopt hopeloos achter wat betreft het halen van de Urgenda-doelstelling over CO2-reductie. Die zou in 2030 gehalveerd moeten zijn, maar is blijven steken op zo’n 34 procent. En dat is inclusief de ‘bijdrage’ van het coronavirus!

Dat dit ‘groenste kabinet ooit’ helemaal niet zo groen is als ze zelf beweren, blijkt uit de nieuwste Klimaat- en Energieverkenning (KEV), die is opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met CBS, RIVM en TNO. Dat doel van die 49 procent minder uitstoot in 2030 is nog helemaal niet in zicht. En het feit dat ze pas op 34 procent reductie (ten opzichte van 1990) zitten, mét de enorme hulp van de neveneffecten van de corona-maatregelen, betekent eigenlijk alleen maar dat er vooral veel groen geluld wordt, maar er niet echt groen gedaan wordt.

Het PBL verschuilt zich wat betreft het plan voor aardgasvrije wijken achter het argument dat de plannen nog niet concreet genoeg zijn om in de berekeningen te verwerken. Terwijl we volgens mij allemaal wel weten dat dit vooral heel veel geld gaat kosten en niet veel CO2-reductie oplevert. Het is namelijk niet voor niets dat veel andere landen juist aan het aardgas gaan. Maar die berekening komt vast pas als de projecten al zijn uitgevoerd en het geld al is verkwanseld.

In de tussentijd krijsen Jesse Klaver en Rob Jetten het uit. En vooral die laatste hamert op meer maatregelen en “een schep erbovenop”, waarmee hij vooral doelt op rijkeluissubsidies voor elektrisch rijden, huizen isoleren en een aangescherpte CO2-heffing (waar de burger óók voor zal gaan betalen).

Maar zelfs al halen we de doelen wel, dan nog is het juist belangrijk om ook de mondiale cijfers mee te nemen in die discussie, want een jaar of twee geleden stootten de andere (vooral Aziatische) landen juist meer CO2 uit dan dat wij in Europa bespaarden. Op die manier zet het hele plan natuurlijk geen zoden aan de dijk, vooral ook omdat de verwachting is dat we in Europa juist meer energie zullen gaan verbruiken de komende jaren. Daarvoor hoef ik m’n hele woonomgeving niet omgebouwd te zien worden tot een zonne- of windmolenpark.