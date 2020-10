Ziekenhuispersoneel is het zat: “Wij willen een helder beleid voor mondkapjes!”

In de Nederlandse ziekenhuizen heerst complete chaos. In dit geval gaat het niet eens over het toenemende aantal patiënten op de intensive-care, maar waarschuwen bepaalde ziekenhuizen juist op het onduidelijke beleid vanuit de overheid.

De NOS bericht dat ziekenhuispersoneel eigenlijk altijd een mondkapje zouden moeten dragen. Daar is nu dus onduidelijkheid over ontstaan. Vijf vakbonden binnen de Nederlandse gezondheidszorg en de Patiëntenfederatie Nederland vragen in een open brief aan de ziekenhuizen om dit overal als richtlijn in te voeren. Ze vinden dat ziekenhuispersoneel in alle gevallen moet kunnen beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen.

In de alarmerende brief staat het volgende genoteerd:

“Bij sommige contacten tussen patiënt en zorgverlener zijn, volgens de huidige richtlijnen, mondneusmaskers niet nodig. Maar ook wanneer dat wel noodzakelijk is, hoeft zorgpersoneel op de gang weer geen masker te dragen. Bij de patiënt of in het lab je masker op, bij het koffieapparaat je masker af. Alsof het virus zich een paar meter verder anders gedraagt.”

Maar de ziekenhuizen kunnen ook zelf de hand in eigen boezem steken. Er zijn namelijk al meerdere ziekenhuizen, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam, waar een mondkapje verplicht is. Het is erg gemakkelijk om als medisch centrum alleen maar argwanend naar de overheid te kijken, terwijl je zelf ook een goede dienst zou kunnen bewijzen tegenover de volksgezondheid van Nederland.