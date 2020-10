Zijn versie van DisneyWorld: ‘Prins Andrew woonde fotoshoot bij van minderjarig slachtoffer seksueel misbruik’

Misbruikmiljonair Jeffrey Epstein was goede vrienden met prins Andrew. De Britse prins die tegenwoordig zo ver mogelijk van de camera’s gehouden wordt omdat hij ervan beschuldigd wordt betrokken te zijn geweest bij Epsteins vreselijke misdragingen. Helaas voor hem is er nu een nieuw boek verschenen over Epstein… én over zijn eigen ‘avonturen.’

In Nederland ben je tegenwoordig een “complotgekkie” als je gelooft dat er elitaire pedokringen zijn waarin misbruik van minderjarigen heel normaal is — waarna dat misbruik snel verborgen wordt voor de rest van de samenleving. Deze misbruikers, stellen zogenaamde “complotwappies”, komen weg met hun wangedrag omdat ze a) rijk zijn en b) ontzettend veel macht hebben.

Wappies! Gekken! Complotmongolen!

Nou, één van de mensen die centraal stonden in deze “theorieën” was Jeffrey Epstein. Tegenwoordig twijfelt niemand eraan dat de miljardair, die zijn eigen leven nam in de gevangenis, hartstikke schuldig was én dat hij andere betrokken had bij zijn misdrijven.

Eén van de meest verdachte personen in dat opzicht is prins Andrew. De prins probeerde de boel nog te sussen door een interview te geven aan de Britse tv, maar dat ging ontzettend slecht. Sindsdien heeft The Queen hem opdracht gegeven de publiciteit vooral niet op te zoeken. Dit natuurlijk in de hoop dat het allemaal zou overwaaien.

Helaas, dat is niet het geval. Want in een nieuw schandaalboek over Epstein staat namelijk ook het één en ander te lezen over prins Andrew.

Er wordt beschreven hoe Andrew in 2002 naar verluidt een bezoek bracht aan Little Saint James Island, dat eigendom was van Jeffrey Epstein, waar hij met zijn inmiddels overleden vriend toekeek hoe de destijds minderjarige Virginia Giuffre en ’zeven of acht’ Russische vrouwen halfnaakt op de foto werden gezet.

“We waren topless,” legt Virginia Giuffre uit in het boek, “en hij [Epstein] liet ons verschillende seksuele posities aannemen. Toen ik de kamer binnenliep zaten Andrew en Jeffrey daar in hun stoelen. ‘Meiden, waarom beginnen jullie niet alvast met elkaar te zoenen en wat plezier te maken’? De prins zat erbij, lachte wat en keek ernaar.”

Giuffre zou ook gedwongen seks hebben gehad met prins Andrew (maar dan op een andere dag). Ze was toen tiener. Die seks vond volgens Giuffre plaats in de woning van Gishlaine Maxwell, die gezien wordt als Epsteins “meisjesronselaar” en die ook een goede vriendin was/is van de prins. In dit specifieke geval was prins Andrew volgens Giuffre bijzonder goed geluimd omdat Maxwell hem “een levensgrote pop van zichzelf” cadeau had gedaan. Die gebruikte hij vervolgens om de meisjes seksueel mee te betasten. Hij grijnsde “als een kind dat naar DisneyWorld gaat,” aldus Giuffre.

Nu Epstein dood is, de zaak tegen Maxwell verder gaat, én de rechter geoordeeld heeft dat de verklaring van de dode Epstein gebruikt mag worden in de zaak tegen Maxwell kun je er vergif op innemen dat we nog veel meer gaan horen over deze zaak — en over het mogelijk wangedrag van prins Andrew en mogelijk zelfs van andere boven-ons-gestelden.

