Zorgen om flinke toename messengeweld in Rotterdam: gemeente gaat nog meer jongerenwerkers inzetten

In Rotterdam kampt men met een messengeweld explosie, alleen dit jaar al zijn er bijna 70 steekpartijen geweest in de stad. De gemeente gaat 30 extra jongerenwerkers inzetten om dit probleem op te lossen. Ze hopen op deze manier dat probleemjongeren minder snel ontsporen.





Over het algemeen staat Aboutaleb bekend om zijn harde aanpak van de criminaliteit. Maar om dit probleem aan te pakken wil hij niet nog harder gaan straffen, hij en de gemeente gaan het over een andere boeg gooien. Aboutaleb maakt zich flinke zorgen over deze trend, want niet alleen Rotterdam kampt met een geweldsprobleem, overal in Nederland zie je dat jongeren met de meest belachelijke messen over straat lopen.

„De urgentie blijft want ook in de afgelopen maanden hebben er ernstige incidenten plaatsgevonden, waarbij regelmatig jonge mensen zijn betrokken, zoals de steekpartij met dodelijke afloop in Rozenburg. Niet alleen in onze stad, maar ook op andere plekken in het land zien we deze geweldsexcessen, zoals de steekpartij in Scheveningen in augustus. Geweld is nooit een antwoord op welke vorm van tegenstelling, discussie of aanvaring dan ook.”

Met de inzet van jongerenwerkers hoopt Aboutaleb probleemjongeren, of jongeren die dreigen dit te worden, op tijd te signaleren. Het gaat dus om een preventieve aanpak, ze hopen door middel van jongerenwerkers de probleembuurten beter in kaart te krijgen.

„Een ander uitgangspunt is ’vasthouden, niet loslaten’, waarbij de jongerenwerker op basis van zijn of haar professionele oordeel een jongere uit de doelgroep blijft volgen en ondersteunen, totdat het problematisch gedrag afneemt óf er andere partners binnen het stelsel van zorg en veiligheid de desbetreffende jongere overgedragen kunnen krijgen.”