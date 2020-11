Aanbieders 5G-netwerken krijgen te maken met beveiligingseisen

Met het oog op de komst van nieuwe, snellere 5G-netwerken dekt het kabinet zich in met strengere eisen op het gebied van veiligheid. Het kabinet heeft aanvullende beveiligingsmaatregelen gepubliceerd die in 2022 gaan gelden voor de Nederlandse providers. Het doel? De weerbaarheid van deze netwerken te verhogen tegen actuele dreigingen als spionage of misbruik. Of in andere woorden: voorkomen dat Huawei-apparatuur in kritieke onderdelen van de Nederlandse netwerken belandt.

Hoewel er niet specifiek wordt gesproken over Huawei, is er de vrees dat – voornamelijk Chinese – apparatuur in het Nederlandse 5G-netwerk terechtkomt dat een gevaar kan vormen voor de Nederlandse economie. Aangezien steeds meer 5G telefoons op de markt gaan verschijnen, zal ook het aantal 5G-verbindingen in de toekomst snel toenemen. In de nieuwe regeling wordt Huawei nog niet meteen uitgesloten van het leveren van onderdelen van die netwerken, zoals in het Amerikaanse 5G-netwerk, maar die mogelijkheid komt er wel. De maatregelen moeten uiterlijk op 1 oktober 2022 zijn doorgevoerd.

Uitsluiting wordt mogelijk

Het kabinet krijgt straks de mogelijkheid om aan de huidige drie (of toekomstige) providers beschikkingen op te leggen. Daarin kan staan dat zij producten of diensten van gespecificeerde leveranciers moeten uitsluiten binnen de kritieke onderdelen van hun netwerken. De voorwaarde is dat een leverancier – of een onderdeel ervan – de Nederlandse netwerken zou kunnen gebruiken voor spionage, misbruik of uitval. Of, zoals wordt vermeld in het persbericht:

“Of er is conform de hiervoor geldende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB veiligheid en integriteit telecommunicatie) sprake bij een dergelijke partij van nauwe banden met of wettelijke controle door buitenlandse overheden dan wel derde partijen zoals bedrijven en inlichtingendiensten.”

Er is nog helemaal geen bewijs geleverd dat Huawei via de geleverde apparatuur spioneert, maar dat weerhoudt overheden wereldwijd er niet van om alvast een voorschot te nemen op deze vermoedens. Bij al deze overheden heerst de ongerustheid over het ‘wat als’-scenario: “Wat als Huawei door thuisland China wordt gedwongen om mee te werken aan een geheime killswitch?” Het is de nachtmerrie waar beleidsbepalers ’s nachts om wakker liggen. Een Chinese veiligheidswet maakt dit namelijk mogelijk: het dwingt burgers en bedrijven mee te werken met de veiligheidsdiensten als die dat nodig achten.

5G in Nederland

In Nederland begint het 5G-netwerk in volle vaart aan een nieuwe fase. De eerste en nog langzamere variant van 5G is vanaf 28 juli beschikbaar bij de drie Nederlandse providers: KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo. De snelheidsverhoging van het huidige netwerk maakt de beloften nog niet waar. In eerste instantie maken de providers nog alleen gebruik van de zogenoemde 700 MHz-fequentieband. Voor de veel hogere internetsnelheden, waar nieuwe apparatuur voor nodig is, is de 3,5 GHz-fequentieband nodig. Deze frequenties worden pas in begin 2022 geveild – het jaar waarin de nieuwe regeling ingaat.