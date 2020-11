Aanslag in Dierenpark Amersfoort: ´Twee chimpansees in koelen bloede uitgeschakeld´

Net voordat het kabinet vanavond zal aankondigen dat dierenparken gesloten moeten worden ging het vandaag helemaal mis in Dierenpark Amersfoort. Vier chimpansees wisten uit hun gevang te ontsnappen en omdat het ´mogelijk´ gevaar voor de bezoekers kon opleveren werden er twee direct afgeknald. Niet met een verdovingsschot, maar met een dodelijke kogel.

Door een nog onbekende reden waren er vier chimpansees uit hun kooi ontsnapt in Dierenpark Amersfoort. En hoewel ze in Diergaarde Blijdorp (Rotterdam) de ontsnapte gorilla Bokito weer veilig in zijn verblijf konden brengen, brak in Amersfoort klaarblijkelijk totale paniek uit en werden er twee ontsnapte chimpansees in koelen bloede uitgeschakeld.

Tweede Kamerlid en dierenvriend Dion Graus (PVV) reageert geschokt tegenover De Dagelijkse Standaard:

¨Een fatsoenlijke en diervriendelijke dierentuin heeft veterinair deskundige mensen ter beschikking met een verdovingsgeweer. De mensen die deze twee chimpansees hebben neergeschoten zijn padvinders. Klunzen.¨

Filosoof en dierenactivist Floris van den Berg is het met Graus eens en reageert eveneens geschokt over het nodeloos afschieten van twee mensapen in de dierentuin van Amersfoort:

¨Chimpansees zijn onze naaste verwanten. Toch vinden wij mensen dat het gerechtvaardigd is om chimpansees op te sluiten en te tonen aan publiek. Maar het is wel duidelijk dat dat gebeurt onder door mensen samengestelde voorwaarden. Als de chimpansees ontsnappen moeten worden gepakt en als dat niet makkelijk gaat, dan schieten we ze in koelen bloede dood.¨

Universitair docent rechtsfilosofie, auteur en docent Dierenrecht aan de Open Universiteit Janneke Vink laat weten:

¨Het draagvlak voor dierentuinen brokkelt steeds verder af omdat mensen zich in toenemende mate afvragen wat ons het recht geeft om intelligente dieren levenslang op te sluiten. Waar dierentuinen in de 18e eeuw ontstonden uit imperialistische trots en feitelijk tentoonstellingen waren van exotische ‘overzeese’ dieren, baseren dierentuinen vandaag de dag hun bestaansrecht vooral op hun educatieve functie.¨

Vink vervolgt:

¨Wat leren kinderen nu eigenlijk in Dierenpark Amersfoort? Zij zien neurotische dieren en leren dat de mens de baas is, over alle dieren kan heersen en dat als een mens een fout maakt, dat een dier daarvoor de ultieme prijs betaalt. Het is de vraag of dat een les is die je kinderen vandaag de dag mee wil geven, terwijl de grootste problemen waar zij in hun leven mee te maken zullen krijgen juist veroorzaakt zijn door dat wereldbeeld van de mens als God op aarde. Incidenten zoals die in Amersfoort zijn slechts het topje van de ijsberg en dragen eraan bij dat deze sector op den duur geen draagvlak meer over houdt.”

´Afknallen als enige optie´

Gedragsbioloog Godelieve Kranendonk van Stichting AAP zegt dat de dierenverzorgers van Dierenpark Amsersfoort de juiste keuze hebben gemaakt. ¨Chimpansees zijn in potentie levensgevaarlijk. Zeker als ze agressief gedrag vertonen. Geen risico nemen en de dieren doodschieten is dan het beste.¨

Menselijke fout

Volgens het dierenpark gaat het om een ¨menselijke fout rondom het sluiten van de verblijven, waardoor er twee apen uit het verblijf wisten te komen.¨

De komende dagen wordt er nader onderzoek gedaan naar de oorzaak. Er zijn in ieder geval geen technische mankementen ontdekt aan het verblijf. Ook de vraag waarom de apen moesten worden doodgeschoten in plaats van verdoofd blijft nog onbetwist.