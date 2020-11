Absurd! Hardloper “met heuptasje” steekt zomaar een hondje dood

In de Belgische plaats Waasmunster heeft een hardloper zomaar een loslopend hondje doodgestoken. Hond Dribbel liep naar de jogger toe, die het dier vervolgens twee keer met een mes in het hart stak. De politie is nog steeds opzoek naar de dader, die “een heuptasje” droeg.

Volgens het baasje Kristoff van Havere liep de 3-jarige Jack Russell, genaamd Dribbel, los omdat hij de omgeving goed kent en er weinig verkeer komt. “Als er een loper voorbijkomt vindt hij dat altijd zeer prettig, en loopt hij er wel eens vrolijk naartoe. Maar gevaarlijk is hij helemaal niet. Dat riep mijn vrouw zaterdagavond ook nog naar die jogger. Maar die haalde plots een mes boven en stak Dribbel er recht mee in zijn hart”, aldus Van Havere.

Over het signalement wordt (natuurlijk) weer weinig losgelaten. De Telegraaf noemt alleen een korte broek en een muts, en het AD zegt dat hij een mes uit zijn heuptasje heeft gehaald. Klinkt dus alsof het om een Cubaans-Hindoestaanse raketgeleerde gaat, maar laten we vooral geen aannames doen.

Ik vind het zo sneu voor die mensen. Je hebt altijd wel mensen die niet van honden houden of er zelfs bang voor zijn, maar ze deden nog zó hun best om juist met die mensen rekening te houden. Dat blijkt wel uit hun waarschuwing. Die zieke geest had dus ook gewoon door kunnen rennen en dan was er niets aan de hand geweest. Wat een misselijk ventje. Ik hoop dat ze hem flink hard aanpakken!