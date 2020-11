Appjes! Nicki Pouw-Verweij bagatelliseert Holocaust: vergelijkt abortus met jodenvervolging

Indien mensen zich afvroegen waarom Nicki Pouw-Verweij en Eva Vlaardingerbroek willen dat er geen grootschalig onderzoek wordt gedaan naar de inhoud van de BorrelFVD appgroep is hier het antwoord. Alweer.

Gisteren kon De Dagelijkse Standaard al berichten publiceren die Nicki Pouw-Verweij had geplaatst in de inmiddels beruchtte WhatsApp-groep BorrelFVD. In die appgroep legde deze dame — die nu aangeeft enorm geschrokken te zijn van uitspraken die zij toedicht aan Thierry Baudet — uit dat ze het helemaal prima vond dat scholen homoseksuele docenten weigeren. Want, ach, als je als homo niet vertelt dat je homo bent weet niemand het. Een soort Nederlandse versie dus van no show no tell.

Dat is natuurlijk niet hoe we omgaan met de homoseksuele medemens in ons land. Iedereen is gelijk. Niemand hoeft zich voor zijn seksualiteit te schamen… en er al helemaal niet over te zwijgen.

Maar dat waren niet de enige opmerkelijke berichten van Nicki Pouw-Verweij in de appgroep (waarvan ze nu beweert geschrokken te zijn dat er soms zeer walgelijke uitspraken in gedaan werden door anderen). Nee. Mevrouw had ook het één en ander te zeggen over abortus en over de holocaust.

Want, zei ze in een paar van de ruim 1400 berichten die ze in de appgroep publiceerde (!!!!!) eigenlijk is abortus net als de holocaust.

“Eigenlijk vind ik dat nog wel het naarst,” aldus mevrouw de senator, “dat we gewoon een arbitraire grens kunnen bepalen wanneer iets waardig van leven is of niet, waar geen medische of wetenschappelijke basis voor is.”

Oké, dat zullen mensen die anti-abortus zijn het met je over eens zijn. Maar dan komt het. “Zelfde als dat gebeurde om slavernij te verantwoorden… Of de jodenvervolging.”

Say what?

Abortus is te vergelijken met de holocaust?

Tja.

Natuurlijk is Pouw-Verweij niet de enige met boter op haar hoofd. Datzelfde geldt voor Eva Vlaardingerbroek. Deutschland, Deutschland über… Juist.

Een grap? Mogelijk. Maar dan wel een grap van het soort waarvoor ze anderen nu de maat neemt.

En Nausicaa Marbe heeft nog meer kritiek:

Voor wie denkt dat ‘fatsoenlijk Forum’ zich nu reinigt van #Baudet: hypocriete Eva baddert tevreden in het bruine moeras van Julien Rochedy, maar nu ze in NL het pluche heeft geroken, schrikt ze ineens van de boreale Baudet. Over #paniekvoetbal gesproken. https://t.co/SzeTxddkUE — Nausicaa Marbe (@nausicaamarbe) November 26, 2020

Iets met boter op het hoofd, geloof ik. Geen wonder dat critici van de twee dames hen van hypocrisie beschuldigden de afgelopen dagen…