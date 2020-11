Appjes gelekt: Nicki Pouw-Verweij verdedigt weigeren homoseksuele leraren op scholen

De nummer drie op de kieslijst van Forum voor Democratie heeft publiekelijk de kant gekozen van Annabel Nanninga. Ze wil géén onderzoek naar de inhoud van de appgroep Borrel FVD. Nu weten we waarom: mevrouw zat zelf in de groep en heeft enkele heel homo-onvriendelijke uitspraken gedaan.

In Nederland zijn we er terecht trots op dat we ons totaal niet druk kunnen maken om iemands seksuele geaardheid. Hetero, homo of bi, het maakt ons niet uit. Het gaat erom of je een goed persoon bent of niet. We kijken naar je karakter. Op wie je verliefd wordt zal ons een zorg zijn.

Helaas zijn er mensen die daar anders over denken. Zoals Nicki Pouw-Verweij, de nummer drie op de kieslijst van Forum voor Democratie. Deze dame heeft publiekelijk de kant gekozen van Annabel Nanninga. Zij wil dat er geen groot onderzoek komt naar de WhatsApp-groep waarin buitengewoon bedenkelijke uitspraken gedaan zijn, maar eist het onmiddellijke vertrek van iedereen. Ook van Thierry Baudet.

Kijk maar naar deze tweet:

Dit is me uit het hart gegrepen. Los van de beschuldigingen van antisemitisme, waar ondertussen genoeg over gezegd is, is het gijzelen van sociale media kanalen om je zin te krijgen onacceptabel. Ik steun de lijn van het bestuur. https://t.co/pwvxPWIDdJ — Nicki Pouw-Verweij (@NickiVerweij) November 25, 2020

Hypocriet tot op het bot. Want Nicki is ook lid (geweest) van de appgroep en heeft in die hoedanigheid uitspraken gedaan die ronduit in strijd zijn met de gelijkheid van álle Nederlanders, ongeacht seksuele voorkeur.

In een gesprek over “gereformeerde scholen” die geen homoseksuelen wensen aan te nemen geeft Nicki aan dat helemaal prima te vinden. Nou ja. Als ze het niet praktiseren, tenminste. Als mensen stiekem homo zijn is het anders. Maar als ze een liefdesrelatie hebben, tja, dan moet er prima gediscrimineerd kunnen worden tegen die mensen.

Haar gesprekspartner(s) zeggen daarop dat ze dit verwerpelijk vinden; dat het niemand iets aangaat wat een ander in zijn of haar slaapkamer doet. Nicki denkt daar anders over. “Waarom zou je daar als leraar gaan werken,” schrijft ze waarbij ze het slachtoffer de schuldige maakt. “Het is een super kleine minderheid, zat andere plekken waar je aan de bak kan.”

Ook stelt ze dat de “super kleine minderheid” van “puriteinse protestanten” die dit standpunt hebben “niemand kwaad doen.” Mensen discrimineren op basis van seksuele geaardheid is dus prima, wat Nicki betreft. Niemand die daar onder lijdt. Behalve natuurlijk de homoseksueel in kwestie, maar hé, da’s boeien!

Vervolgens stelt haar gesprekspartner dat niemand gediscrimineerd moet worden op basis van afkomst, ras of seksualiteit. Nicki geeft daarop aan dat zij als strenge katholiek ook niet welkom is op een dergelijke school.

Ja, zegt haar gesprekspartner, maar je geloof is een keuze. Seksuele geaardheid is dat niet.

Nicki’s antwoord?

“Uitdragen van je seksualiteit ook. Niemand weet dat ik katholiek ben tot ik het vertel, en niemand weet dat je homo bent tot je het vertelt.”

Met andere woorden: als homo’s niet gediscrimineerd willen worden moeten ze in alle toonaarden zwijgen over hun seksualiteit.

Nou, dat is dan dus opgelost. Toch?