Avondklok kan extreme maatregel worden: geen uitzondering voor hondenbezitters, iedereen moet binnen blijven

De avondklok, een mogelijk ‘wapen’ tegen corona die kan worden ingezet in regio’s met hoge besmettingsaantallen, moet zo simpel mogelijk blijven. Oftewel er moeten geen lijsten met uitzonderingen komen, Rutte wil de avondklok ‘administratief eenvoudig’ houden. Wat betekent dat je dus ook niet je hond mag uitlaten ten tijde van de avondklok.





In gebieden waar het aantal besmettingen de pan uit rijst kan de overheid besluiten om een regionale lockdown in te zetten. Bij zo’n regionale lockdown hoort dan ook een avondklok. Rutte wil deze avondklok niet onderwerpen aan te veel uitzonderingen, vrij logisch want dan maak je het voor de handhaving ook een stuk duidelijker.

In de praktijk betekent dit dat je dus ook niet meer je hond mag uitlaten als de avondklok actief is. Tussen 10 uur in de avond en 4 uur in de ochtend mag dan niemand meer de straat op. Rutte wil maar een uitzondering maken.

„Natuurlijk moet een verpleegkundige op weg naar een nachtdienst over straat kunnen”

Het is nog wel de vraag of er een avondklok gaat komen als maatregel, want coalitiepartner D66 heeft weinig vertrouwen in een avondklok. Zij zijn sceptisch over de handhaving hiervan, en ook vinden ze maatregel vrij heftig.