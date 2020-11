BAM! Het explodeert totaal bij FVD. Nanninga, Pouw-Verweij, Vlaardingerbroek én Eerdmans WEG

Het is ongelooflijk wat er zojuist gebeurd is bij Forum voor Democratie. Waar het er alle schijn van had dat de Nanninga-vleugel op het punt stond de macht definitief te grijpen bij de partij horen we nu ineens dat… ze zo ongeveer allemaal opstappen. En zo zijn niet zij, maar de Baudet-vleugel dichter dan ooit bij de overwinning.

Annabel Nanninga maakt vandaag bekend op Twitter dat ze breekt met het Forum voor Democratie. Nadat ze zelf de partij zo ongeveer opblies door zich publiekelijk tegen Thierry Baudet te keren (ze was de eerste die dat openlijk deed) houdt ze het nu dus voor gezien.

Het houdt hier op. Een partij waar nazisme bescherming krijgt en opbouwende interne kritiek stelselmatig wordt afgestraft, is niet mijn partij. Wel ga ik met n schoon geweten verder in Senaat, gemeenteraad en Staten, voor de mensen die hun stem uitbrachten op het FvD-programma! pic.twitter.com/AcXcjpC8tb — Annabel Nanninga (@ANanninga) November 26, 2020

De reden is dat het partijbestuur de beslissing om Baudet “met onmiddellijke ingang te royeren” heeft ingetrokken… en het wil overlaten aan de leden. Je zou denken dat dit een volstrekt normaal idee is – dat je leden laat beslissen wat er gebeurt met de (voormalige?) leider – maar daar denkt de Nanningavleugel dus heel anders over. Niks geen inbreng van de leden. Zíj bepalen wie er wel niet lid mogen zijn.

Ook Nicki Verweij, Eva Vlaardingerbroek én Joost Eerdmans verlaten de partij. Allemaal officieel om dezelfde redenen als Nanninga.

Het lijkt er dus op dat Thierry Baudet deze strijd gewonnen heeft — aangenomen, tenminste, dat de Nanninga-vleugel geen spelletjes speelt en het opstappen écht is.

En ja, daar lijkt het wel op. Want in Gelderland laat vier van de vijf leden van de Statenfractie weten zich af te splitsen van de partij:

Bij Forum voor Democratie Overijssel is het geloof in een goede afloop van de interne partijstrijd verloren. Vier van de vijf Statenleden kondigen aan dat zij zich afsplitsen van de partij.https://t.co/GULtFkyJaU — Statenfractie Overijssel (@Overijssel_2020) November 26, 2020

En de bom is nog vérder gebarsten. Ook de Nanninga-vleugels in de Staten van Flevoland hebben aangekondigd zich af te splitsen van de partij, én in Noord-Holland is er minimaal één opstapper.

FVD is na vandaag dus behoorlijk wat kleiner dan een week geleden. De partij is nu écht geëxplodeerd. Maar het lijkt erop dat Baudet dan toch aan het langste einde trekt. Hij heeft er ongelooflijk voor moeten knokken, maar zijn passie lijkt hem er doorheen te trekken. Nu kijken hoe FVD er uiteindelijk uitziet als de rook eenmaal is opgetrokken en we de brokstukken kunnen zien.

Oh, en nu moet Baudet natuurlijk nog wel een regeling treffen met het zittend bestuur. Is dat mogelijk? Een uur of 12 geleden zou je zeggen van niet, maar dit is zo’n rollercoaster dat alles mogelijk lijkt.