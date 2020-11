Baudet: ‘Als trial by media normaal wordt bij FVD stap ik op’

Het lijkt na vanavond einde oefening te zijn voor Thierry Baudet als politiek leider van Forum voor Democratie. Hij zal nog tot aan de nieuwe verkiezingen in de Kamer blijven en, jawel, hij zegt de partij ook daarna te blijven steunen, maar hij zal dat (naar alle waarschijnlijkheid) niet meer doen als lijsttrekker. Want, zegt hij in een video die vanavond op Twitter werd gezet, hij wil geen leider zijn van een partij die door de media laat bepalen wie wel en geen lid mogen zijn.

In de video stelt Baudet dat hij geen verantwoordelijkheid wenst te dragen voor een partij die “trial by media” houdt. Met andere woorden: een partij die onder druk van linkse journalisten wel of niet in actie komt tegen de eigen leden. Er moet, zegt Baudet, een onderzoek gedaan worden. Als daaruit blijkt dat er neo-nazi’s en andersoortig tuig rondloopt bij FVD en JFVD, dan moeten die figuren er onmiddellijk uitgegooid worden. Want met hen willen Baudet én FVD niets te maken hebben.

Maar, gaat hij verder, daar moet wel een onderzoek voor komen. Dit kan en mag niet zomaar even beslist worden op basis van een paar berichten in FVD-hatende ultra-linkse kranten. Zo zegt hij bijvoorbeeld terecht dat het artikel in het Parool van dit weekeinde geschreven is door twee Baudet-haters die onlangs een boek over hém hebben geschreven; een boek waarin ze er lustig op los liegen in een poging hem zo zwart mogelijk te maken.

Tegelijkertijd zegt Baudet ook dat, als blijkt dat er inderdaad nazistisch tuig geïnfiltreerd is, hij daar politiek verantwoordelijkheid voor wil nemen.

Met andere woorden: als er geen onderzoek wordt afgewacht maar de partij gedwongen wordt in actie te komen en mensen te royeren of van de kieslijst te wieperen onder druk van de linkse media dan wil Baudet zijn plek bovenaan de kieslijst ter beschikking stellen…

Als de berichten in de media kloppen — zo laat het walgelijke NRC Handelsblad weten dat de hele top vijf van de lijst minus Baudet actie eisen zonder onderzoek af te wachten — is het na vanavond dus einde oefening voor Baudet als leider van zijn partij.

Laten we hopen dat ze er vanavond alsnog uitkomen. Maar als de berichten in de meida geloofd mogen worden zal dat niet zo zijn en is het dus klaar. Over en uit. Voor Baudet als leider dan.

Het is werkelijk ongelooflijk dat het zover is gekomen. Het bewijs eens te meer dat wij van rechts dit gewoon niet kúnnen. Steeds weer vecht rechts zichzelf de tent uit. Continu vallen wij elkaar aan, onze eigen kant. We maken onszelf STEEVAST kapot, en we doen het terwijl linkse nepmedia heel blij olie op het vuur gooien en ons ook nog eens de hoek indrijven waarin ze ons willen hebben.

We. Zijn. Achterlijk. Ik kan niet anders zeggen.

Hoe dan ook: de NOS bericht dat Baudet al is opgestapt, maar zoals ik het hoor geeft hij zijn partijgenoten de kans om hem te behouden in zijn huidige functie. Als zij akkoord gaan met een onderzoek — als hij zijn politieke lot verbindt aan de uitkomst ervan — dan blijft hij voorlopig aan. Dat is hoe dit op mij overkomt. Ik kan me hierin vergissen, maar dat lijkt me toch echt de boodschap.

Als dat zo is valt te hopen dat de andere partijleden daarmee akkoord gaan. Want het kan en mag niet zo zijn dat trial by media ervoor zorgt dat deze man, zonder wie Forum voor Democratie niet eens bestond!, op deze manier vertrekt. Het zou werkelijk doodzonde zijn — én een enorme schande.

Oh, en het zou ook nog eens dommer dan dom zijn. Want ze vergissen zich deerlijk als ze denken dat het hiermee stopt. De linkse media gaan net zolang door tot de héle partij gesloopt is. Als Baudet weg is richten ze hun pijlen gewoon op een ander. Zo werkt dat nou eenmaal bij ze.

Dus, FVD-kandidaten, laat je niet bedotten! Neem afstand van trial by media, geef de onderzoekscommissie tijd om uit te zoeken wat er gebeurd is, en neem op basis van dat onderzoek actie. Het kan en mag niet zo zijn dat Baudet in een paar dagen tijd aan de kant geschoven wordt — niet omdat partijleden het gehad met hem hebben, maar omdat de linkse media van hem af willen.

Alles getrotseerd, uiteindelijk gesloopt worden door je éigen mensen en dan zo'n eervol verhaal kunnen afsteken. Dan verdien je het de nieuwe premier van Nederland te worden.

Overigens wil Baudet mogelijk nog wel lijstduwer worden, geeft hij aan. Als dat gebeurt is de kans aanwezig dat hij natuurlijk wel degelijk terugkeert in de Tweede Kamer via voorkeursstemmen. Want dat hij op support van vele tienduizenden kiezers kan rekenen moge duidelijk zijn.