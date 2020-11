Baudet wil scheiding Forum voor Democratie: ‘Wie wil blijven blijft. De rest gaat wat anders doen’

Thierry Baudet heeft er even een nachtje over geslapen. Zijn conclusie? Hij wil dat er een scheiding plaatsvindt bij Forum voor Democratie. Want ook hij begrijpt dat het zo niet meer gaat.

Gisteravond laat waren er meer lekken, aanvallen, en FVD-politici die zich tegen Baudet keerden. Nee, hij staat echt niet alleen — maar als je naar de kritiek kijkt van Statenleden en Europese Parlementariërs kun je wél concluderen dat hij zich in de minderheid bevindt.

De strijd is dus gestreden. Met deze mensen kan Baudet niet langer een partij vormen.

Dat begrijpt hij nu ook zelf. Daarom liet hij vandaag bij WNL weten dat hij inzet op een soort van scheiding. “Laten we uit elkaar gaan. De mensen die bij Forum willen blijven, blijven bij Forum. De rest gaat wat anders doen. We splitten de pot,” aldus Baudet.

.@thierrybaudet wil een boedelscheiding binnen @fvdemocratie, zegt hij in Goedemorgen Nederland. “Laten we uit elkaar gaan. De mensen die bij Forum willen blijven, blijven bij Forum. De rest gaat wat anders doen. We splitten de pot." — WNL Vandaag (@WNLVandaag) November 26, 2020

Je kunt je er iets bij voorstellen dat hij dit zo wil. FVD is immers zijn kindje. Maar de kans dat zijn tegenstanders daarmee akkoord gaan is klein — al was het maar omdat hij blijkbaar zelf de naam FVD wil blijven houden. En dus zit er denk ik maar één ding op: Forum laten gaan… en opnieuw beginnen, met een groep mensen die hij volledig vertrouwt.

FVD kan dan proberen de scherven op te pakken en kiezers ervan te overtuigen dat a) ze het zonder Baudet kunnen en b) dat ze op juiste wijze hiermee zijn omgegaan. Het gaat ze ongetwijfeld behoorlijk wat virtuele zetels kosten, maar dat zullen ze zelf ook begrijpen. Ze hebben overduidelijk de infrastructuur om door te gaan en opnieuw op te bouwen.

En Baudet? Die heeft al eens een partij uit het nieuws opgebouwd. Ook hij zal dan flink moeten inleveren ten opzichte van het hoogtepunt van de peilingen, maar het zij zo. Want op deze manier — met zo’n verdeeldheid in de partij, met zo’n enorme publieke ruzie, met zoveel zwartmakerij en verdachtmakingen — gaat het niet meer.