Besmettingen stijgen, ziekenhuisopnames dalen – Rutte waarschuwt: Het gaat niet de goede kant op

Premier Rutte is (wederom) bezorgd over de coronacijfers. Die stijgen namelijk weer! Het aantal ziekenhuisopnames is nog steeds aan het dalen, dus de kans bestaat dat Rutte hier wat voorbarig is. Mogelijk hebben we slechts te maken met een kleine ‘hick up’.

Vandaag werden er 5974 nieuwe besmettingen gemeld, zo valt te lezen in het AD. Dat zijn er flink veel meer dan de 5725 van gisteren, waar ook nog 1100 ‘oude’ meldingen in waren verwerkt. Toch zegt dat niet zoveel. Mensen met klachten zouden zich nu pas hebben willen (of kunnen) laten testen en er zijn er altijd nog een behoorlijk aantal die zich helemaal niet laten testen, is mijn vermoeden. Deze stijging zou dus niet perse een eerste signaal voor falende maatregelen hoeven zijn.

Het belangrijkste is dat de druk op de ziekenhuizen nog steeds afneemt en we voor het eerst onder de 2000 opgenomen coronapatiënten zitten (1961). Als dit de komende weken stabiel blijft of verder blijft dalen, dan zitten we alsnog gewoon goed.

En ik snap Rutte wat dat betreft ook wel. Die probeert ervoor te zorgen dat we niet té optimistisch worden, want voor hetzelfde geldt gaat het straks wél weer mis en zit iedereen in zak en as tijdens de feestdagen. Voorzichtigheid blijft dus zeker geboden, maar ik vind deze waarschuwing wel een béétje voorbarig. Als we ons nou nog een week of twee strak aan de regels houden dan is de kans op een coronavrij kerstdiner dik aanwezig.