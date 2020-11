Boem, bam! Amerikanen hebben Mossad de nummer twee van Al Qaeda laten doden … in Iran

Als er nog naïeve mensen zijn die denken dat radicale soennieten en radicale sjiieten geen alliantie met elkaar kunnen vormen, kan ik die personen uit de droom helpen. Helaas, de twee soorten islamistische radicalen kunnen wel degelijk bondgenootschappen sluiten. Dit wordt eens te meer duidelijk doordat de nummer twee van Al Qaeda, Abu Muhammad al-Masri, een tijdlang in Iran woonde, waar het regime hem beschermde. Gelukkig is hij daar eerder dit jaar gedood.

Al-Masri was niet alleen de nummer twee van Al Qaeda, na leider Ayman al-Zawahiri. Hij werd ook verantwoordelijk gehouden voor de terroristische aanvallen op Amerikaanse ambassades in Afrika, in 1998. Daarbij kwamen honderden mensen om het leven.

Abu Muhammad al-Masri echte naam was Abdullah Ahmed Abdullah. Geen wonder dat die liever een nom de guerre gebruikte dan zijn eigen, echte naam.

Hoe dan ook, meneer de terrorist werd op een zeer symbolisch moment uit het leven gejaagd door de Israëlische inlichtingendienst, die dat weer deed op verzoek van de Amerikanen: op 7 augustus. De aanslagen op Amerikaanse ambassades in Afrika in 1998 vond op dezelfde datum plaats. Het was dus heel duidelijk een afrekening.

Het nieuws van Al-Masri’s dood werd drie maanden geheim gehouden omdat geen enkel land de actie wilde opeisen, én omdat zowel Al Qaeda als Iran liever niet deden alsof er niets aan het handje was. Dit ongetwijfeld omdat het nogal een duidelijke boodschap zou sturen aan de wereld dat Israël kan toeslaan in Iran wanneer het maar wil.

Goed. Een prima stukje nieuws, natuurlijk. Hoe minder creaturen als Al-Masri er rondlopen op deze aard, hoe beter.