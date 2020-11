Boem! Bam! Oxford vaccin tussen 62% en 90% effectief

Hoegenaamd goed nieuws uit Oxford. Het vaccin dat daar ontwikkeld wordt, en dat op grote schaal besteld is door onze eigenste overheid, blijkt behoorlijk effectief te zijn in het voorkomen van besmetting met het nieuwe Chinese coronavirus. Volgens de verantwoordelijke farmaceut gaat het om tussen de 62% en 90% effectiviteit.

Gemiddeld is het Oxford-vaccin 70% effectief. Dat is flink wat minder dan de effectiviteit van de twee andere vaccins die in ontwikkeling zijn en waarvan de resultaten eerder deze maand al gedeeld werden. Die zaten namelijk allebei op meer dan 90%. Dat is nogal wat.

Toch zitten er andere voordelen aan dit vaccin tegenover die van Pfizer en Moderna:

Het Oxford-vaccin is wel makkelijker te bewaren en te vervoeren en zou goedkoper zijn dan de eerder genoemde vaccins, meldt BBC News. Het vaccin kan zeker zes maanden worden bewaard bij een temperatuur van 2 tot 8 graden Celsius. Het vaccin van Moderna kan goed blijven bij een temperatuur van 20 graden onder nul, terwijl het vaccin van Pfizer met een temperatuur van 80 graden onder nul vervoerd en bewaard moet worden.

Daar komt nog eens het volgende bij: het vaccin ‘kan’ 90% effectief zijn als er eerst een halve dosis gegeven wordt en een maand later een volledige dosis. Het lijkt me nogal wiedes dat dit dan de strategie is die gekozen dient te worden. Zeker als je bedenkt dat het gemakkelijk is om dit vaccin op te slaan en te bewaren.

Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië hadden eerder al 300 doses besteld van dit vaccin — terwijl toen nog helemaal niet duidelijk was of het zou werken. Dat lijkt dus niet meteen een misaankoop te zijn geweest — hoewel de andere twee vaccins wel degelijk beter lijken te zijn.