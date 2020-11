Brede steun voor strafbaarstelling van belediging van de profeet

OMG, brede steun voor het strafbaar stellen van belediging van de profeet, meldt De Volkskrant. Honderdduizend keer zou de petitie al getekend zijn. Een petitie dat het beledigen van de profeet Mohammed strafbaar moet worden.

In theorie zou het voldoende moeten zijn om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen, zegt de initiatiefnemer. 100.000 mensen willen speciale bescherming voor hún heilige icoon. Willen die 100.000 tekenaars deze bescherming ook voor die andere profeet, Jezus Christus? Of alleen voor hun speciale profeet? En wat te denken van Maria? Of Abraham? Of Mozes?

En waarom stoppen bij de hoofdfiguren uit de heilige boeken? Waarom geen Karl Marx vrijwaren van belediging? Of Charles Darwin? Of Richard Attenborough, de profeet van het natuurbehoud?

In 2014 is de godslastering in Nederland afgeschaft. Het is nu 6 jaar later en we zijn weer terug bij af. 100.000 tekenaars, afkomstig van Nederlandse scholen. Met Nederlandse maatschappijleer. Nederlandse geschiedenis.

Wat een fiasco voor het Nederlandse integratiebeleid. Zou minister Koolmees (verantwoordelijk voor integratie en inburgering) dat ook zo ervaren?

Paul Cliteur is Senator namens het Forum voor Democratie, hij schreef onder andere de volgende boeken.