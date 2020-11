CDA’er Van Toorenburg gaat los op Azarkan: ‘Een discussie over godslastering is ZIEK’

Het gebeurt niet zo vaak, maar heel af en toe is er echt iets van vuurwerk in de Tweede Kamer. Zo ook deze week. Want Madeleine van Toorenburg van het CDA is helemaal losgegaan op Farid Azarkan, van Denk.

Azarkan nam het op zich om een petitie te verdedigen die oproept tot het strafbaar stellen van het maken van beledigende cartoons (en dergelijke) van de Islamitische profeet Mohammed. Deze petitie werd in korte tijd door meer dan 120.000 mensen ondertekend.

De Denk-leider vindt dat een prima idee. Alleen is er volgens Van Toorenburg van het CDA één klein probleempje: hij verdedigt de petitie tijdens een debat over de brute moord op Samuel Paty, de Frans docent die vermoord werd vanwege een Mohammed-cartoon. Als er ooit geen goed moment was om zo’n statement te maken, aldus Van Toorenburg, dan is het tijdens zo’n debat.

Azarkan dacht en denkt daar heel anders over. Steeds weer zei hij niet te begrijpen waarom ze toch zo boos was.

Heftige aanvaring tussen Azarkan en Van Toorenburg in de Tweede Kamer pic.twitter.com/eoQNmMQfHy — Paul Peeters-elect (@palpeet) November 12, 2020

Van Toorenburg hield er een iets andere mening op na. Nadat Azarkan zich verdedigd had én Van Toorenburg toegebeten had dat niemand bepaalt voor Denk waar de partij het wel en niet over mag hebben (en wanneer), liet ze hem weten:

“Het gaat erom dat een leraar is onthoofd en om dan de discussie over godslastering te voeren is ziek.”

Het aparte? Het CDA is zelf voorstander van strafbaarstelling van godslastering. Van Toorenburg vindt dit het “verkeerde moment” om deze discussie te hebben, maar inhoudelijk is haar partij het eigenlijk gewoon met Denk eens.

Denk daar maar eens over na.