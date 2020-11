Chris Aalberts liegt en bedriegt over Baudet. Thierry: ‘Totale onzin wat hij beweert!’

Chris Aalberts van TPO (ja, hij is de hitman van die website die de hele dag bezig is met het zwartmaken van Baudet en diens partij) heeft een nieuw lasterlijk broddelwerkje geschreven over Thierry Baudet en Forum voor Democratie. Eén van de beweringen die Aalberts doet over Baudet is dat de FVD-leider zijn geliefde Davide Heijmans ontmoette via één of ander bureau. Onzin, aldus Baudet, en meer bewijs dat Aalberts werkelijk álles opschrijft als het maar negatief is – of als hij dénkt dat het negatief is.

Aalberts beweert het volgende:

“Ze bedenken er campagnes, de evenementen. Die moeten de juiste uitstraling hebben, bijvoorbeeld. Dus als an het eerste partijcongres te veel mannen op de foto’s prijken, besluiten ze dat er meer ‘mooie vrouwen’ nodig zijn. In de auto bladeren ze daarom door een catalogus van hospitality-bureau Make My Events. Otten en De Vries doen een eerste selectie, Baudet heeft vetorecht. Uit de keuze rolt ook ene Davide Heijmans, met wie Baudet zich later zal verloven.”

Helaas voor hem laat Baudet dit niet over zijn kant gaan. “Eén enkel voorbeeld van de constante stroom aan leugens en laster die deze Chris A. over mij verspreidt,” schrijft Baudet op Twitter. “Ik zou mijn geliefde hebben ontmoet via een bureau. Totale onzin. Ik heb haar al ontmoet in 2016 — ruim voordat ik werd verkozen in de Kamer toen ze mij fotografeerde op een event van de UvA. Totale onzin dus wat hij beweert. En dit was zo makkelijk te checken geweest. Verder ingaan op zijn rancuneuze werkje is zinloos en onbegonnen werk.”

Eén enkel voorbeeld van de constante stroom aan leugens en laster die deze Chris A. over mij verspreidt: ik zou mijn geliefde hebben ontmoet via een bureau. Totale onzin. Ik heb haar al ontmoet in 2016 – ruim voordat ik werd verkozen in de Kamer toen ze mij fotografeerde 1/2 pic.twitter.com/4e7wBbx15s — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 5, 2020

Ach ja, Thierry, laat die Aalberts lekker l*llen. Geen normaal mens die hem — of die lasterlijke online publicatie waar hij voor schrijft, om maar te zwijgen over dat boekje van hem — serieus neemt.