Christenen beginnen nu ook al de slachtofferrol aan te nemen, janken over fictief dorp ‘Kruisigem’ in Sinterklaasjournaal

De NTR heeft met Het Sinterklaasjournaal een nieuwe groep vermeende slachtoffers gecreëerd, vanwege het fictieve dorp ‘Kruisigem’. In het dorp was namelijk een crucifix te zien met Jezus erop en het plaatsnaambordje op de achtergrond. En dat zou volgens de christenen ongepast zijn, want dat lijkt op ‘kruisig hem’. Het is toch wat…

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers stond bijna op het punt om een nieuwe Kruistocht te organiseren en de NTR te verbannen naar de diepste krochten van de hel, maar besloot, uit barmhartigheid voor de rest van ons ongelovigen, om dit toch maar niet te doen. Hij hield het uiteindelijk bij een opmerking over het fragment, dat volgens hem “heel pijnlijk” en “niet respectvol jegens christenen” was. Hopelijk kunnen ze het de NTR ooit vergeven en geeft God ze de kracht om zich hier overheen te kunnen zetten.

De combinatie van een crucifix en deze plaatsnaam leek @sintjournaal een grappige. Maar voor veel mensen is die vooral heel pijnlijk. De @omroepntr zegt er ‘speciaal voor iedereen’ te zijn, maar blijkbaar niet voor christelijke gezinnen. Het mag. Maar respectvol is het niet. pic.twitter.com/DQriYOVJxH — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) November 14, 2020

Ik vind het echt jammer dat nu ook al de christenen zich het slachtofferschap aanmeten en dat een politicus als Gert-Jan Segers daar ook nog eens in meegaat. Dit deel van de samenleving leek mij juist minder snel vatbaar te zijn voor die slachtofferrol en al helemaal als het om humor gaat die ze niet aanstaat. Volgens mij is dat namelijk de hele reden voor het bestaan van carnaval in ons land.

Gelukkig zullen ze zich niet zo snel wenden tot agressieve middelen of de dreiging daarvan, zoals we bij delen van de islam en de super inclusieve en altijd tolerante linkse mafketels als BIJ1, KOZP en Antifa gewend zijn. Maar dat maakt het er alsnog niet beter op. Stel je niet zo aan, bidt een keer extra en kijk volgende week weer naar Hour of Power als je echt niet meer vol kunt houden. Kom op zeg.