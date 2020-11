Column Frits Bosch: Geert Mak is zeer tendentieus over Hongarije

De uitzending van “Europa: de geschiedenis op heterdaad betrapt” Van Geert Mak was zeer tendentieus. Er werd geen enkele tegenstander van Victor Orban getoond en gehoord. Orban is buitengewoon populair onder bevolking en in een democratisch proces rechtmatig gekozen. een dictator is hij niet, wel een krachtig leider.

Is er corruptie in Hongarije? Ja, dat zal best. Maar alle Zuid-Europese landen zijn corrupt. Toen Hongarije toetrad tot de EU was dat niet anders. De EU wist dat. EU is daarmee besmet en lijkt dus ook corrupt! De EU wilde Hongarije er dolgraag bij hebben en vloeit nu hete tranen. Ze sputteren nu tegen. Hoe ongeloofwaardig en hypocriet is dat.

Dit was linkse propaganda over Hongarije. Dat model van Mak van democratie naar ‘dictatuur’ is bizar. De journalisten van Magyar Hang waren de mensen van Soros in Hongarije, net zoals de oppositionele politicus/dierenarts en de predikant. Geen woord over anti-Orban pers en tv stations die er gewoon zijn, maar enkel wordt een slachtofferclubje van journalisten getoond. Afgezien daarvan: hoe links is onze eigen MSM die feiten verdraaien en weglaten, negeert? Hoe democratisch is Nederland met jarenlange cordon sanitaire? Hoe corrupt is onze rechtsstaat met een jarenlange BS rechtspraak over vermeend racisme. Hoe makkelijk is het om naar de splinter in het oog van de ander te wijzen en de balk in je eigen oog niet te zien.

Geert Mak heeft geen oog voor de historische en culturele achtergronden van Hongarije. Dit is het aloude makke van de EU dat voortdurend tot ruzie leidt. Mijn zegen heeft Orban qua immigratiebeleid. Hongarije kent niet de ellende daarvan die andere EU landen dagelijks meemaken. Ik verwijs naar de vijfdelige serie die ik met prof dr László Marácz, horary Professor of Gumilyov Eurasian National University en Senior Lecturer European Studies, University of Amsterdam, over Hongarije op deze site heb gedaan. Had Geert Mak daar maar kennis van genomen voor een wat genuanceerder en eerlijker beeld over dit mooie land.

Het was allemaal heel erg doorzichtig van Mak. Maar de grootste paradox was natuurlijk dat Hongarije/Orban EU gelden nodig heeft om te kunnen verduisteren en zichzelf of zijn familie te verrijken. Maar Orban stemt tegen de begroting waar Hongarije ook geld was toebedeeld. Waarom doet hij dat als hij corruptie bedrijft met EU gelden? Hij schiet zich dan in zijn eigen voet. We hebben het niet gehoord.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.