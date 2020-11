Column Jan Roos: Ongehoord Nederland heeft bestaansrecht – ik roep iedereen op om lid te worden!

Het wordt tijd om massaal lid te worden van de rechtse omroep Ongehoord Nederland, stelt Jan Roos. Want het kan echt niet zo zijn dat alleen Akwasi’s Omroep ZWART het bestel betreedt, vindt hij. Dat moet tegenwicht krijgen. En en passant onthult Jan ook nog wat van zijn eigen minder fortuinlijke ervaringen uit de tijd dat hij nog in Hilversum werkte.

Vaak krijg ik de vraag of ik bij Ongehoord Nederland ga werken als ze eenmaal bij de NPO zitten. Mijn vaste antwoord is dan dat ik mijn portie Hilversum wel heb gehad. Vijf jaar PowNed gaat je niet in de koude kleren zitten. Toentertijd was het meer dan normaal om geweld tegen ons goed te praten, overigens allemaal door mensen die nu ‘Je suis NOS‘ roepen omdat daar verslaggevers een beetje worden lastiggevallen. Wij waren het schuim der aarde.

Ik weet dus maar al te goed hoe het is om als melaatse op het mediapark behandeld te worden door mensen die qua talent het kauwgom nog niet van mijn schoenzolen mogen peuteren. Maar zoals wel vaker verklaard: in de media gaat het niet om talent, het gaat om de juiste mensen kennen en de juiste mening hebben. Nu ken ik de juiste mensen bij ON: Arnold Karskens is al jaren een goede bekende van me en ik durf bestuurslid Peter Vlemmix zelfs een vriend te noemen. Voor de omroep heb ik ook nog eens de juiste mening, namelijk niet de politiek-correcte linkse. Dus waar zit het probleem? Om eerlijk te zijn bij mijzelf.

Dat heeft alles te maken met dat ik zo langzamerhand een beetje murw ben geworden. Al jaren heb ik moeten aanhoren wat een slecht mens ik ben. Een fascist, een nazi, een racist, extreemrechts, een populist, een xenofoob en alle andere standaardstickers die mensen buiten de goedgekeurde Kultuurkamer van de media werken opgedrukt krijgen. Na vijf jaar Powned kwam anderhalf jaar GeenStijl waardoor ik natuurlijk nog “fouter” was.

Alleen bemoeide ik me toen ook nog eens succesvol met de politiek door middel van het Oekraïnereferendum. En dat werd me al helemaal niet in dank afgenomen. Tot twee keer werd ik als rat afgebeeld in de Volkskrant. In Trouw was te lezen dat ik werd betaald door Poetin. Ik zou de democratie kapot willen maken. Op straat werd de sfeer nog grimmiger: ik liep met bewaking rond. Waar voorheen de bedreigingen per social media of mail binnenkwamen werd ik nu ook openlijk op straat uitgescholden. De media deden hun werk dus goed. Zij vertelden hun publiek dat ik een onmens ben en de toehoorders zorgen voor uitsluiting en demonisering.

Uit pure frustratie over deze gang van zaken heb ik mij toen kandidaat gesteld als lijsttrekker bij VNL. Toen moest ik echt kapot. Pure karaktermoord werd er gepleegd met het ingestudeerde toneelstukje van Eva Jinek en Alexander Pechtold tijdens de uitzending van Pauw & Jinek als hoogtepunt. Het resultaat is bekend: geen zetels, einde medialoopbaan, geen contact meer met familie en een reputatie van een oorlogsmisdadiger. Mijn enige misdaad: mijn mening. Ik heb nooit opgeroepen tot iets illegaals, er zaten geen ongrondwettelijke plannen in mijn partijprogramma en heb mij altijd verzet tegen radicalisme in welke vorm dan ook. Mijn enige fout is niet denken en doen zoals de rest daar doet. Dan ben je af en mag je niet meer meedoen. En die isolatie doet serieus wat met je.

Ik weet dus niet of ik zo’n avontuur bij een nieuwe omroep nog een keer aandurf. Maar wat doet het er eigenlijk toe wat ik wel en niet durf? Waar het om gaat is dat Ongehoord Nederland een plek verdient binnen de Nederlandse Publieke Omroep. En de enige echt reden daarvoor is dat het huidige aanbod totaal niet pluriform is. PowNed is een flop en doen nu alles om een goede fusiepartner te vinden – de onderhandelingen met BNNVARA zijn immers nog steeds gaande. Daarom zenden ze alleen nog maar politiek-correcte prietpraat en totale onzin uit. WNL is nog nooit rechts geweest met hun voorliefde voor de VVD en D66.

ON heeft dus bestaansrecht. Dus ik roep iedereen op om lid te worden, aangezien ze de benodigde 50.000 leden nog niet hebben. En als het lukt zal ik er nog eens over na gaan denken om mijn diensten aan te bieden.

Wie wel al 50.000 leden zegt te hebben is Akwasi met zijn Omroep ZWART. Hij wil straks ruimte bieden aan mensen die normaal nooit in de media komen. Hij denkt dan aan mensen met een andere huidskleur, andere geaardheid, een ander geloof en nou ja, alles wat niet blank, hetero en van oorsprong Nederlands is. Precies waar juist de NPO al sinds jaar en dag mee bezig is met allerlei diversiteitsbepalingen. Ook het NOS Journaal, wat eigenlijk een neutraal nieuwsprogramma zou moeten zijn, gebruikt al een Divibokaal voor de redacteur die zo divers mogelijke sprekers kan regelen. Het aantal allochtonen en mensen met een donkere huidskleur wordt zelfs geturfd door de Publieke Omroep. Zelfs het ooit zo nuchtere KRO-NCRV is volledig “woke” geworden met het tenenkrommende gewauwel van M.

Dus als Akwasi de moeite nam om eens af en toe naar de NPO te kijken kwam hij erachter dat ZWART helemaal niet nodig is. Want vrijwel alles is al zwart. De kans is nu dus groot dat een polariserende en op raciale gronden gebaseerde omroep er wel komt, en Ongehoord Nederland niet. Alleen dat zou al reden genoeg moeten zijn om lid te worden van ON. Met alleen Zwart erbij blijft mijn tv gewoon op zwart, want de zoveelste politiek-correcte multiculti-omroep die aandacht gaat geven aan minderheden doet mij de afstandsbediening echt niet laten pakken.