Column Paul Cliteur — ‘Mijn ideologische lijn: voor verlichtingswaarden en de democratische rechtsstaat’

Voormalig FVD-senator Paul Cliteur verheldert wat hij donderdag bedoelde toen hij dagblad Trouw vertelde dat hij de “ideologische lijn” van Thierry Baudet steunde. Dit in verband met artikelen die elders zijn verschenen over (meer) appberichtjes en over uitspraken die Baudet mogelijk tegen deze of gene gedaan heeft.

In het dagblad Trouw van 26 11 2020 staat een interview met mij onder de kop: “Paul Cliteur: ik ben solidair met Baudet en zijn ideologische lijn”. Zoals uit de context van het interview duidelijk wordt, bedoel ik hiermee dat ik de ideologie van FVD, zoals uiteengezet in het partijprogramma onderschrijf.

Dat betekent dat in mijn wereldbeeld geen plaats is voor nazisme, fascisme, racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme, discriminatie of anderszins verwerpelijke opvattingen. Vanzelfsprekend onderschrijf ik niet de kwalijke uitspraken in berichten die opduiken in appgroepen van jongeren of die sommigen menen te hebben gehoord van Baudet in private situaties.

Ik ben, zoals bekend, een voorstander van verlichtingswaarden en de democratische rechtsstaat, zoals blijkt uit mijn werk van de afgelopen 35 jaar. Daarin is geen verandering gekomen.

Ook wil ik erop wijzen dat iedereen moet worden aangesproken op ideeën die deze persoon zelf zegt te hebben. Niet op wat anderen aan een persoon willen toeschrijven. Wat betreft mijn eigen ideeën verwijs ik naar mijn boeken, mijn toespraken in de Eerste Kamer en andere officiële uitingen.