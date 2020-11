Coronafrustratie slaat een béétje door: ruim 250 incidenten met ‘pedojagers’ in paar maanden tijd

Minister Grapperhaus, het Openbaar Ministerie én de politie hebben het helemaal gehad met de zogenoemde pedojagers in ons land. Zij doen een dringende oproep om onmiddellijk op te houden met het zoeken en uit de tent lokken van pedoseksuelen. Inmiddels zijn er al ruim 250 incidenten bekend waarbij pedojagers betrokken waren.

Vrijwel iedereen heeft een hekel aan pedoseksuelen en al helemaal wanneer ze ook daadwerkelijk ‘praktiserend’ zijn. Maar het actief ‘jagen’ op deze smeerlappen helpt geen ene donder. Ja, er worden er een paar flink aangepakt, maar het doet uiteindelijk meer kwaad dan goed.

Allereerst ondermijnt het de rechtsstaat omdat mensen voor eigen rechter gaan spelen. Dan is het nog maar de vraag of ze altijd de juiste persoon te pakken krijgen. In de meeste gevallen kan zo’n vermeende pedoseksueel juist de pedojagers aanklagen voor mishandeling, bedreiging, met eventueel nog smaad en laster.

De politie en het OM zijn er dan drukker mee om de aanklachten van het slachtoffer te behandelen dan dat ze achter smeerlappen aan kunnen zitten. Zo blijven de pedo’s uit de gevangenis en blijven de kinderen gevaar lopen. Nou, bedankt pedojagers! Zo krijgt niemand wat die wil en heeft het iedereen tijd, geld en energie gekost. En de pedojagers mogen waarschijnlijk de tandartskosten van het slachtoffer ook nog gaan betalen. En reken er maar op dat die flink duurder uitvalt.