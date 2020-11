Dagelijkse aantal coronabesmettingen blijft dalen, maar ziekenhuizen komen in de knel

Volgens de laatste cijfers van het RIVM staan we er niet al te best voor. Het dagelijkse aantal coronabesmettingen daalt weliswaar redelijk snel, maar bij de ziekenhuizen is dat een heel ander verhaal. Daar is steeds meer de nood aan de man.

Hier hebben we een handig overzichtje van het RIVM voor de meest relevante cijfers:

Sinds vorige week dinsdag gemeld bij het RIVM: – 1.966 mensen opgenomen in ziekenhuis (vorige week 1.739)

– 321 mensen opgenomen op IC (vorige week 333)

– 435 mensen overleden (vorige week 329)

– 64.087 mensen positief getest (vorige week 67.542) ➡️ https://t.co/rFcBC5MgoX pic.twitter.com/OSbMTktbis — RIVM (@rivm) November 3, 2020

Het aantal positief geteste mensen gaat dus omlaag, maar dat kan natuurlijk allerlei redenen hebben. Wat veel belangrijker is, zijn de cijfers over ziekenhuis- en IC-opnamen en sterfgevallen. Op de IC-cijfers na stijgen die namelijk nog steeds flink. Over het aantal sterfgevallen kun je ook weinig zeggen, want die cijfers lopen niet synchroon met de andere rapportages. Maar zelfs dan kunnen we wel stellen dat het nog flink hard gaat met het virus.

De vraag is nu dus hoelang het duurt voordat die afname in het dagelijkse aantal besmettingen zich ook begint te vertalen in minder ziekenhuisopnames en overlijdens. Dat is volgens mij ook de reden dat het kabinet vanavond waarschijnlijk nieuwe maatregelen aan gaat kondigen. Iets wat ze wat mij betreft al veel eerder hadden moeten doen. Als de cijfers nu nog steeds flink waren gestegen dan hadden ze namelijk óók nieuwe maatregelen moeten nemen. Dat getreuzel heeft nu dus eigenlijk gewoon opnieuw honderden mensen in gevaar gebracht of zelfs het leven gekost.