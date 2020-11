DDS podcast: Yernaz Ramautarsing over kapitalisme: ‘we hebben juist een gebrek aan kapitalisme’

Volgens Yernaz ontbreekt het aan een economisch rechts geluid in Nederland. Zeker, cultureel rechts wordt gelukkig steeds groter en dominanter – maar daadwerkelijke kapitalisten hebben we nauwelijks. Mensen die de morele juistheid van het kapitalisme durven te verdedigen zijn er nauwelijks, op enkele politici, individuen en de Libertaire Partij na.





Er gaat geen dag voorbij of we lezen in de krant of op het internet dat het kapitalisme de bron van al het kwaad en slechtheid is. Dit is simpelweg niet waar volgens Yernaz, die dan ook ver durft te gaan om zijn kapitalistische standpunten te verdedigen. Volgens Yernaz kennen we sowieso geen zuiver kapitalisme binnen de EU – de continue beïnvloeding van overheden in de vrije markt zorgt er eerder voor dat we leven in corporatisme of een vorm van quasi-staatskapitalisme (of socialisme voor de bovenklasse).



De Wekelijkse Standaard:

De redactie van De Dagelijkse Standaard is een nieuw project begonnen, namelijk onze wekelijkse podcast.

Deze week praat uw host Bart Reijmerink over de chaos bij Forum voor Democratie, het monsterverbond van GroenLinks met de Moslimbroederschap en de zolderkamercommunisten van de SP.



