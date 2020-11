De EU ontpopt zich als de nieuwe Sovjet-Unie in het ‘rechtsstatelijke’ conflict met Polen en Hongarije

Econoom Frits Bosch geeft de Polen en de Hongaren groot gelijk dat ze niet buigen voor de rechtsstaatregels die de EU via de begroting wil invoeren, als stok om de Midden-Europese landen mee te slaan. Alsof het in West-Europa zo van een leien dakje gaat met die rechtsstaat, schampert Frits: “Het wordt tijd dat de EU-landen hun hand eens in eigen boezem steken.”

Hongarije en Polen geven niets toe in het hoogoplopende conflict met de 25 andere EU landen, de Europese Commissie en het Europees Parlement over strengere rechtsstaatsregels. De Hongaarse minister van Justitie Judit Varga meent dat die regels arbitrair zijn: “We leven niet meer in het politieke systeem van de Sovjet Unie, waarin landen werden gesanctioneerd als ze van de officiële politieke en ideologische lijn afwijken. We moeten niet daarheen terugkeren”.

De Poolse staatssecretaris Konrad Szymansky zei dat er geen basis is voor zo’n rechtsmechanisme. De EC kan beide landen subsidies onthouden als ze doorgaan met de regels aan hun laars lappen. Bijna alle EU-ambassadeurs gaan akkoord met het rechtsmechanisme hoewel dat volgens Szymansky ‘onvoorspelbaar’ en juridisch onhoudbaar is. De Poolse en Hongaarse ambassadeurs zullen hun veto uitspreken over de nieuwe EU-begroting voor de komende zeven jaar, inclusief het Herstelfonds van 1.800 miljard euro. Zonder unanimiteit kan de EC en de ECB niet de kapitaalmarkt op om de afgesproken tranche van 750 miljard euro te lenen. Zuid-Europese landen krijgen dus niet hun geld. Als eind dit jaar er nog geen overeenstemming is, dan treedt een noodbegroting in werking die laag is. Hongarije en Polen lijden daar dan ook onder zonde de gewenste miljarden subsidies. Varga zegt dat de 25 EU landen de begroting gijzelen met hun ‘rechtsstaatspelletjes.’

Mark Rutte laat weten dat hij geen concessies wil doen aan Hongarije en Polen. Hij noemt het rechtsstaatmechanisme ‘de ondergrens’. Rutte heeft altijd slappe knieën maar hier ontpopt hij zich opeens als de krachtige man. De ‘ondergrens’ suggereert dat er een grens is, maar niemand weet waar en hoe die eruit ziet. Ieder EU-lid heeft z’n eigen rechtsbeginselen. Er is geen EU-grens waar een individueel EU-lid op afgerekend kan worden. Hoeveel BS kunnen we nog verdragen van deze moron? En wat zei onze minister Ferdinand Grapperhaus over onze rechtsstaat na de moord op Derk Wiersum? Ferd, de hypocriete plucheplakker. Hoe staat het eigenlijk met het cordon sanitair waar rechtse partijen al zo lang onder gebukt gaan: buitengewoon schadelijk voor de democratie én de rechtsstaat. Het wordt tijd dat de EU-landen hun hand eens in eigen boezem steken.

Al met al is de EU-patsstelling een boeiende ontwikkeling van twee frontaal tegengestelde partijen. De EU is op een heel fundamentele vraag gestuit. Is het vooral een economisch blok, of ook een politiek blok en een sociaal-cultureel blok? Is het een economisch blok? Ja, en niet zo’n kleintje ook. Is het een politiek blok? Nee, en dat zal het nooit worden ook. Ieder land is soeverein, met eigen politieke wensen en ambities. De politieke ambities van de EU zijn enkel desastreus gebleken: Schengen en het immigratiebeleid van “laat de kindertjes maar tot ons komen”. Is het een sociaal cultureel blok? Nee. Bij sociaal-cultureel horen Europese waarden om te kunnen toetsen, maar die zijn er niet en zullen er nooit komen. Ieder land heeft de eigen cultuur met de eigen taal.

Het wordt buigen of barsten. Hongarije en Polen geven niet toe. Gelijk hebben ze. De EU moet zich niet als de Sovjet Unie gedragen. Wordt het dus barsten? Mogen we Hexit en Pexit begroeten? De Britten begrijpen steeds beter waarom ze voor Brexit gekozen hebben!

Laat het eindspel beginnen!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.